Mástiles aéreos y ruedas de la muerte en el festival de circo de Girona

El Mástil aéreo llega por primera vez al Festival Internacional del Circo Elefante de Oro de Girona de la mano del acróbata ruso Denis Degtyarev, que está triunfando en China. Robinson y Carlos, The Flyers Valencia, la tercera generación de la saga colombiana experta en funambulismo, serán los encargados de estrenar otra disciplina, la Rueda de la muerte. Tras carreras por separado en le Cirque du Soleil o Le Noir, se unen para presentarse en Europa con este espectáculo.

Entre el 14 y el 19 de febrero, 76 artistas de doce países presentarán 24 atracciones inéditas en Europa. En esta octava edición el Festival añade un día más, el Día del espectador, con dos funciones extra y todas las entradas a 18 euros. Además crea la única feria sectorial del circo en el Palacio de Ferias de Girona, que estará unido a la gran carpa.

El director del Festival y de su productora, la Circus Arts Foundation, Genís Matabosch, presentó ayer la gran mayoría de números que se podrán ver en la carpa para 2.146 personas y detalló las novedades de esta edición. Entre las artísticas está Secrecy de Denis Degtyarev, el trapecista ruso capaz de realizar un triple salto mortal, que cayó al vacío durante la sesión fotográfica para el festival. Se recuperó sin consecuencias tras quedar en coma dos días y por ello se le ha querido dar un papel protagonista en el cartel del certamen.

Entre los seleccionados para competir en esta edición hay artistas de Vietnam, Corea del norte, China, Etiopía, Colombia, EEUU, Rusia, Chile, Ucrania, Brasil y Mongolia. Sus propuestas son tan atractivas como variadas, desde malabares a saltos en la báscula, perchas volantes, juegos icarios, trapecios, volteo sobre bolas, cintas aéreas, saltos en la cuerda o funambulismo, entre otras.

Desde China llega la Fujian Acrobatic Troupe, una de las compañías acrobáticas más prestigiosas del país, con saltos a través de cuerdas en movimiento; Luna Storme, una pareja de artistas estadounidenses, ofrece una atracción llena de riesgo con una coreografía aérea donde la sensualidad podría hacer olvidar la gran fuerza física y coordinación requerida; procedente de Rusia, Virtuoso five del joven artista Vladimir Plotnikov ha reanudado una atracción legendaria del antiguo circo soviético: el trapecio entre escaleras. Con ritmos etíopes y vestuario colorista el sexteto Ethioselam trepa, se desliza y salta de los dos mástiles fijos al suelo de la pista. El arte del volteo acrobático que adquiere un plus de dificultad al recepcionar sobre esferas gigantes en movimiento, llega a Girona de la mano de los mongoles, Mystery of Gentleman.

Según Matabosch, uno de los objetivos del festival este año (el segundo que se hace en Girona tras dejar Figueres) es crecer en aforo. Por ello, han ampliado un día y se pasará de las 30.000 entradas del año pasado, con casi un 100% de ocupación, a 34.000. Así, la gala final que caía en lunes se hará el martes y el lunes será el Día del espectador a precio único. Con ello se pretende atraer al público universitario y a todos aquellos profesionales que no pueden ir al circo los fines de semana, pero sí un lunes.

El presupuesto del festival sobrepasa los 500.000 euros y el 60%, según su director, "se espera cubrir gracias a la venta de entradas, como hasta ahora". Tanto el presidente de la Diputación de Girona, Miquel Noguer, como la alcaldesa, Marta Madrenas, han destacado la dinamización cultural y económica que genera el festival.