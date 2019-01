Un pazo para Carlos Pazos

'No et prometo res', en La Vinya dels Artistes.

A finales del pasado junio Carlos Pazos inauguró otra obra en el campo. Se trata de No et prometo res, creada expresamente para La Vinya dels Artistes, un espacio que los propietarios del Celler Mas Blanch i Jové abrieron en 2010 en recuerdo de su amigo Josep Guinovart y para colocar allí también su pieza L’orgue del vent. No et prometo res, que despliega su titulo en grandes letras de neones estilo Hollywood, es un enorme escurridor de botellas, que evoca una torre de vigía, así como la icónica obra de Marcel Duchamp, L’Eriçó. A su lado se encuentra La Capilla de los Trastos, un guiño a su pasión de coleccionista, así como las obras de otros artistas como Evru, Carles Santos y Frederic Amat.