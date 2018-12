Hace cuatro décadas largas que estimo las canciones y el buen hacer de Quico Pi de la Serra, su imaginación inquieta, los autorretratos austeros, la dulce mala leche y su poesía enorme. Siempre me acompaña, no me ha decepcionado nunca. Acostumbra a estar tiempo sin grabar ni actuar, el país es pequeño y el talento es mucho, falta espacio, más para un artista que ha hecho voto de modestia. Guitarrista, letrista, compositor e intérprete musical, la voz de Quico no es menos excelente. Como los buenos cantautores, lo ha ido modulando hasta conseguir que sea ella, la voz, la que marque el sonido, al ritmo y al sueño de los versos de su amo, estas canciones tan dotadas, parejas de las de Georges Brassens y Léo Ferré, a los cuales cito no sólo porque sean sus referentes y maestros sino para ponerlo junto a los grandes músicos de esta singular familia de poetas de la guitarra y del escenario, por donde entran también Chico Buarque y Caetano Veloso.

Me gusta también locamente cuando actúa y graba con Maria del Mar Bonet, los une un feeling magnético (que no se acostumbra a dar en la canción). No sé si podré verlos al Alguer el 25 de abril, al programa del festival Barnasants que conmemorará el aniversario de la liberación de Italia del fascismo, pero espero verlo en Sants al concierto Tren Seeger, en memoria y homenaje al cantautor norteamericano de quien este año que viene se cumplirá el centenario. Cómo ven, Francesc Pino de la Serra continúa al pie del cañón.

Todo esto para explicaros que este domingo 16, al Museo de la Música barcelonés, este hombre hizo un concierto extraordinario, de gran vitalidad y maestría. Nacido el 1942, a la edad que tiene el arte que lo dirige está en su apogeo. Delgado y flexible, fue primero curioso verlo actuar ante un órgano gótico de proporciones igualmente góticas y fue, de seguido, un gusto y una alegría. Lo acompañaban dos de sus mejores camaradas de los últimos tiempos, bastante más jóvenes: Amadeu Casas, que estrenaba una guitarra el nombre de la cual no puedo recordar que lo tenía emocionadíssim, y las armónicas que Joan Pau Cumellas toca como los ángeles más muy entrenados. Un concierto de mediodía, una programación que va en aumento, no sólo a los auditorios veteranos sino también en salas teatrales como por ejemplo el Maldà. Un concierto más de los que programa el Museo de la Música, que dirige con puntería y acierto Jaume Ayats, músico, etnomusicòleg y estudioso académico.

Un concierto que no se hizo porque sí en un museo. Quico tocaba y cantaba con su combo muy cerca de la exposición que el Museo de la Música dedica a sus guitarras. Pino de la Sierra no es un coleccionista sin más sino un intérprete musical enamorado de su instrumento, de las variedades adoptadas a lo largo de los siglos y de las que adopta hoy en este continente y en los otros, con especial dedicación a las tierras americanas, a las cuales acostumbra a cantar. Se notaba que el concierto era en un museo porque estabas ante instrumental musical histórico –el gran órgano, repito— y apuntaban por los costados diapositivas de siglos pasados, pero en buena ley era más elocuente del lugar el hecho que los tres músicos vistieran con elegancia, americanas y corbatas pensadas para la ocasión, a buen seguro. Otra buena razón más para asistir al concierto, la ropa como respeto y saber estar.

Quico acabó los bisos, sin americana, con la espléndida “La cultura”, del disco QuicoLabora, una canción del 2011 que se las sabe todas y no deja ni una cabeza para ligar. Los cito algunas estrofas: “La cultura rima bien con literatura, / con amargura, cura y aventura, / con pura cara dura y con censura, / con futura apertura y dictadura. // (…) Con conjura, cura y musculatura, / candidatura y caricatura, / con cintura y con magistratura, / con criatura, usura y confitura, / con medida, con medida. // Cultura es una palabra delicada, / tan peligrosa como la dinamita, / generalmente en carencia más que en sobra, / generalmente todo el mundo necesita.” No deja ninguna cabeza sin ligar, hasta ir acabando y decir: “Más tarde diréis que soy contradictorio / Qué quiero decir con esto? Usted mismo. / Yo me hago mi cocina y si le gusta / si quiere venir a comer, lo invitaré / Yo me hago mi cocina y si tienes hambre / y me lo pides bien, te daré. // En fin, por un precio que creo razonable / podrás masticar un Solo / podrás masticar un Solo / podrás masticar un Solo, La, Si, Don, Re.” A ritmo de blues, del blues más negro y más bello. Buen 2019, Quico. Buen 2019.

Mercè Ibarz es escritora y profesora de la UPF.