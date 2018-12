Una oscura y divertida Navidad

Conciertos para recibir el invierno, poesía para trabajadores autónomos, arte para oficinistas y cuentacuentos para adultos. La agenda de esta semana viene cargada de planes para todos los gustos.

Guizmo en una escena de la película 'Gremlims'.

CINE. Navidad, oscura Navidad

No todo van a ser sonrisas, mazapanes y villancicos por Navidad. Este año, desde la Filmoteca nos proponen darle un toque oscuro a estas garrapiñadas fechas con un ciclo de cine de lo más gamberro, lleno de películas que nos muestran esa “otra cara” de la Navidad, alejada de la dulzura y las buenas intenciones. Hasta final de año y durante la primera semana de 2019, podremos ver clásicos de ayer y de hoy como Gremlins, Pesadilla antes de Navidad, Plácido, Eduardo Manostijeras, Promesas del este o Un cuento de Navidad. Comedias negras, cuentos tenebrosos y reuniones familiares que no acaban precisamente bien serán las protagonistas de Navidad, oscura Navidad.

Cuándo: Del 22 de diciembre al 6 de enero. Dónde: Cine Doré (Santa Isabel, 3).Precio: 3 euros por sesión.

INFANTIL. Momo

Hay ciertos libros infantiles que se quedan clavados en nuestra memoria y nos acompañan durante el resto de nuestra vida. Momo es uno de estos libros. Y es que, la historia de Michael Ende, nos enseñó una de las lecciones más valiosas de la vida: que tenemos que aprender a perder el tiempo. Esta novela, que también nos habla de otras cosas fundamentales como el valor de la amistad o de las cosas sencillas, puede verse estas navidades en formato teatral en Conde Duque. Los encargados de subirla al escenario son Annie Pui Ling Lok y Juan Ayala, auténticos maestros creando espectáculos que combinan la danza y el teatro.

Cuándo: Del 23 de diciembre al 5 de enero. Dónde: Centro Cultural Conde Duque (Conde Duque, 11). Precio: 5 euros

POESÍA. Los Peligro

El dúo poético Los Peligro.

El Colectivo Masquepabras, que lleva cinco años al frente del proyecto Poesía o Barbarie, inaugura este mes en el Teatro del Barrio un nuevo ciclo al que han bautizado con el nombre de El barrio es poesía y con el que se han propuesto programar a algunos de los creadores imprescindibles de la escena poética contemporánea. Este domingo 23, el dúo formado por el poeta y periodista Sergio C. Fanjul y la artista y vedette de la palabra Liliana Peligro, se subirá al escenario con su ya célebre Freelance Show, un espectáculo en el que departen poéticamente sobre las alegrías y los sinsabores de los trabajadores autónomos, la precariedad y las redes sociales.

Cuándo: 23 de diciembre a las 20.30. Dónde: Teatro del Barrio (c/ Zurita, 20). Precio: 12 euros anticipada, 14 euros en taquilla.

INFANTIL. Circo Motor de Nube

Damas y caballeros: estas navidades, el distrito de Usera verá nacer un circo. Un circo, sí señores, con sus acróbatas, sus payasos, sus magos y sus forzudos. Los integrantes de este circo serán niños de entre 8 y 13 años que, a lo largo de varios días, aprenderán las técnicas básicas de las disciplinas que conformaban un circo antiguo: malabares, clown, equilibrismo, magia… Durante los talleres también recorrerán la historia del circo para así poder diseñar su vestuario y escenografía. Todo esto sucederá de la mano del Colectivo Ópalo y dentro del programa Mirador Usera, y el último día de taller habrá una muestra abierta al público para que los pequeños puedan mostrar el resultado de su trabajo.

Cuándo: 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero.Dónde: Centro Cultural Orcasur (Plaza del Pueblo, 2). Precio: Gratuito.

ampliar foto Obra 'Tres triángulos', de Ignacio Uriarte.

EXPOSICIÓN. X, Y, Z

El hecho de que, antes de ser artista, Ignacio Uriarte estudiara Administración de Empresas y trabajara para varias grandes entidades, tiene mucho que ver con que haya acabado haciendo lo que él mismo define como “arte de oficina”. Sus obras reflexionan sobre la experiencia laboral y los quehaceres cotidianos a través de dibujos conceptuales y minimalistas, cargados de sensibilidad. El típex, las fotocopias o las impresoras son las protagonistas de esta muestra que se puede ver en el Museo ABC y que se centra en algunos de los patrones y geometrías empleados en el estudio de las matemáticas. Una exposición que, a través de materiales con los que convivimos a diario, nos habla de la monotonía, la repetición y los sistemas ordenados que tratan de regir nuestras vidas.

Cuándo: Del 20 de diciembre al 17 de marzo. Dónde: Museo ABC (c/ Amaniel, 29-31). Precio: Gratuito.

LIBROS. Cuentacuentos para adultos: Historias de Navidad

Los niños no son los únicos que disfrutan escuchando cómo alguien les cuenta un cuento, por eso es de agradecer que existan propuestas como esta de la Biblioteca Nacional: un cuentacuentos para adultos. La temática, como no podía ser de otra manera en estas fechas, no es otra que las historias navideñas. En las tres sesiones que tendrán lugar durante este mes de diciembre podremos escuchar cuentos de Gloria Fuertes, Leopoldo Alas Clarín, Emilia Pardo Bazán o Manuel Rivas, entre otros. Aunque la actividad está enfocada a público adulto, también pueden acudir menores de entre 14 y 17 años.

Cuándo: 26, 27 y 28 de diciembre. Dónde: Biblioteca Nacional (Paseo de Recoletos, 20-22). Precio: Gratuito.

INFANTIL. Play, de Aracaladanza

La compañía Aracaladanza, que lleva años creando espectáculos de danza contemporánea para público familiar, trae este mes de diciembre a los Teatros del Canal su última obra, Play, con la que quieren poner en valor la que posiblemente sea la actividad favorita de los niños: jugar. Play sorprende creando imágenes poéticas y divertidas con elementos sencillos como el vestuario, la escenografía y, por supuesto, el movimiento de los bailarines para conquistar al exigente público infantil. Máscaras, flotadores y jerséis con las mangas extremadamente largas desfilarán por los Teatros del Canal, dispuestos a dejar a todo el público con la boca abierta.

Cuándo: Del 28 de diciembre al 4 de enero. Dónde: Teatros del Canal (Cea Bermúdez, 1). Precio: De 7 a 13 euros.

MÚSICA. Solsticios en la March

¿Existe una forma mejor de dar la bienvenida al invierno que con música? Este año, desde la Fundación Juan March han querido festejar el solsticio de invierno con un concierto al aire libre el 24 de diciembre al mediodía que servirá, además, para que el público conozca su recientemente inaugurado Patio de esculturas. Los encargados de ponerle música a la Nochebuena serán los integrantes del grupo vocal Gradualia, dedicado al estudio y la interpretación de la Música Antigua, que estarán cantando villancicos del Renacimiento. Y para ponerle la guinda a esta mañana de solsticio, la Fundación ofrecerá roscón y chocolate a todos los asistentes.

Cuándo: 24 de diciembre a las 12.00. Dónde: Fundación Juan March (c/ Castelló, 77). Precio: Gratuito.

Solsticio de invierno en la Tierra.

