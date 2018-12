Pèrsida Pastallé atendía esta mañana a varios clientes de la administración de lotería número 1 de Castellbisbal (Barcelona), que regenta desde que la heredó de su padre Joan. En los 31 años que lleva el negocio abierto nunca han repartido un gran premio en el sorteo de Navidad. “Tenía la televisión encendida pero no estaba muy al caso de los números” explica Pastallé. Hasta que escuchó cómo los niños de Sant Ildefonso cantaban el segundo premio. “A los pocos minutos sonaba el teléfono y eran los medios de comunicación los que me informaban que había repartido la suerte en mi pueblo”, asegura alegre la lotera.

Pastallé ha vendido una serie del segundo premio del sorteo de Navidad, que ha correspondido al 21.015. “Diez décimos y cada uno de ellos ganará 125.000 euros. Es el premio más grande que damos. Lo hemos vendido todo en ventanilla a nuestros vecinos. Además el 15 siempre es una terminación que gusta mucho”, ha asegurado.

Este sábado por la mañana el centro de Castellbisbal estaba lleno de actividades para recaudar fondos para la Maratón de TV3. Varios grupos de batucadas, que participan en ellas, se han acercado hasta la administración cuando se han enterado que les había sonreído la suerte. Y se han puesto a tocar y bailar con la lotera.

Los agraciados tardaban en acercarse a la administración, pero al final lo han hecho. Dos hermanas, Guadalupe y Lola, que llevan más de 40 años viviendo en este municipio, pero que proceden de Puertollano (Ciudad Real) rebosaban de alegría. “Somos tres hermanas, falta por llegar Milagros, que vive en Sant Andreu de la Barca. Siempre nos repartimos números y hoy nos ha tocado un décimo”, gritaba Lola eufórica. La ilusión de su vida es llevar a sus nietos a uno de los parques de “Walt Disney”, como los llama ella. "Mis nietos irán a Disney", no cesa de repetir. Se ha enterado del premio por el Whatssapp familiar y están dispuestas a pasar las Navidades de su vida. Pocos minutos después llega su hija, Mari Carmen. “Las mañanas de los sábados estudio un máster de Economía. Estaba en clase. Cuando he visto el mensaje en el móvil le he dicho al profesor que era incapaz de prestar atención. El profesor se ha alegrado mucho por mí y me he ido de clase”.

Guadalupe es pensionista y se acaba de separar. Sus sentimientos son una verdadera montaña rusa. A pesar de su tristeza, no puede evitar aprovecha las cámaras de televisión para lanzar un mensaje de amor a su expareja. Asegura que el pellizco ganado lo destinará "a sus hijos y a pasar unas buenas Navidades".

La noticia del segundo premio ha corrido como la pólvora en este pequeño municipio de poco más de 12.000 habitantes. Por la calle, los vecinos se preguntaban unos a otros: ¿Te ha tocado?”.