A mucha gente le gusta ir a Lavapiés, el barrio más cool del mundo, por su ambiente internacional. Allí, pueden tomarse un té marroquí, comer un thiebuyenne senegalés, comprarse un sari indio, productos para el pelo afro o llamar desde el locutorio a Rusia por solo tres céntimos. Y todo en la misma calle. Me encanta. Lo que me va menos es la visita que hacen algunas personas, como si de un parque temático se tratara: observan a unos y a otras pero no interactúan más allá del "me cobras" o del "cuánto vale" de rigor.