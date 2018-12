Catálogo de personajes sobrados de tontería

Alberto y Rober hacen su vida entre Malasaña y Lavapiés. “Cruzar más allá del Retiro o de Madrid Río es una excursión”, afirman estos humoristas y guionistas. Así que van a todas partes andando. “No cojo ni el metro. Casi nunca voy a más de 15 minutos a pie”, dice Alberto, que vive en el Barrio de Las Letras. “Yo no uso ni bici ni patinete ni juguetitos”, comparte Rober, que reside en La Latina. El “latineo”, de hecho, le ha servido de guiño para algún sketch. “Cuando voy a mi pueblo muchas veces no me encuentro a nadie por la calle porque no salen de casa. Aquí somos muy callejeros. Siempre voy andando y en bus. Y, si voy muy apurado, en taxi o VTC”, añade. Ambos coinciden en que Madrid es como un pueblo grande. “No hay día que no te encuentres a alguien por la calle, en los bares o en los sitios habituales”.

Entre los locales que frecuentan figura el mercado de Antón Martín, donde comen en cualquiera de los puestos. Por las noches tampoco se quedan en casa. “Aunque estemos reventados, salimos”. ¿Sus lugares favoritos? El bar Picnic, El Ideal, el Costello y la Sala El Sol. “De noche es cuando nos agarran paternalmente por el hombro y nos cuentan historias al oído. Se nos acerca la gente muy pedo. Hemos aprendido a vivir con ello”.