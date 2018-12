Un circo a ritmo de góspel

Tristán está muy ocupado. Siempre tiene algo que hacer, que organizar o que solucionar. “¿No notas que te falta algo?”, le pregunta Cometa, una pequeña estrella que tiene el poder de manipular el tiempo. “No, no me falta nada, tengo de todo: TDT, HBO, Netflix…”, le contesta él. “Nos vamos de viaje”, le indica la estrella. No será un viaje a un lugar, sino al pasado, al presente y al futuro para recuperar su alegría. La historia de Tristán es la historia de cualquier adulto, ensimismado en las tareas del día a día. Y es también la historia del señor Scrooge, el protagonista de Cuento de Navidad, de Charles Dickens, novela que ha servido de inspiración a los hermanos López Infante, Anna y Carlos, para crear Gospel Circus, el nuevo espectáculo de Circo Price en Navidad que ha arrancado esta semana.

“Cuento de Navidad es quizás la historia más clásica y popular de Navidad. Creo que no hay nadie que no la conozca. Nos apetecía tirar de este argumento, pero nuestro cuento tiene muchas otras sorpresas”, dice Anna López Infante, codirectora artística de este espectáculo que mezcla danza, circo, teatro y música en directo. “El personaje de Tristán sigue siendo un tipo gris, pero contemporáneo, con su ordenador, sus facturas y que vive en una ciudad frenética como podría ser Madrid. Pero el resto de la historia es más divertida, con más color y un brillo navideño”, añade.

ampliar foto La obra está inspirada en el cuento 'Canción de Navidad', de Dickens. VÍCTOR SÁINZ EL PAÍS

Tristán y Cometa –interpretados por los clowns Víctor Ortiz Wilbur y Carla Pulpón– viajan en el tiempo a través de espectáculos circenses (cintas aéreas, danza vertical, contorsionismo, equilibrismo y patinaje extremo), piezas de baile y actuaciones de góspel, lideradas por otro de los protagonistas del espectáculo, Joy Corazón Alegre. “Es un personaje clave en esta historia que viene de algún lugar remoto para traerle la alegría a Tristán”, dice Dani Reus, el actor que lo encarna, mientras muestra un tatuaje que tiene en la muñeca y en el que se lee Joy (“alegría” en inglés). “Me lo hice por mi madre, a la que llaman así, pero la verdad es que no me puedo sentir más identificado con Joy Corazón Salvaje, encaja perfectamente con mi forma de ser”.

“Nuestra intención es perpetuar el circo como tradición navideña entre el público, pero hacerlo de una manera innovadora”, decía la directora del espacio, María Folguera, durante la presentación del nuevo espectáculo. La dirección de Circo Price vio en la propuesta de la compañía Perfordance –dirigida por los hermanos López Infante– el elemento innovador que buscaban: el góspel. “Además, de danza, circo y teatro, metimos este género musical, que representa un papel clave en el espectáculo”, explica Anna López Infante, que cree que este género musical “le va muy bien a las navidades”.

Las canciones góspel correrán a cargo del coro Gospel Factory, compuesto por más de 30 cantantes de 20 países diferentes que irán rotando en cada función. “En España gusta mucho el góspel, y cada vez más, no solo por las canciones de Navidad”, dice Reus, director de este coro internacional que comenzó su trayectoria en 2005. “Lo notamos mucho en nuestros espectáculos, hay mucha afición. A la gente le gusta ir a escuchar góspel, pero, además, están surgiendo muchos coros de cantantes aficionados”, añade este madrileño que creció mamando este género musical gracias a su familia.

El director musical colombiano Germán Díaz será el encargado de dirigir la orquesta en directo para esta edición de Circo Price en Navidad que tendrá su última función el 6 de enero.

Gospel Circus. Circo Price (Ronda de Atocha, 35). Del 30 de noviembre al 6 de enero. Entradas desde 15 euros

