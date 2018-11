El cuidador acusado de violar a cinco ancianas: “Es muy grave, no me entra en la cabeza”

José Manuel R. G. cree que violar a cinco ancianas dependientes y golpear a otras cuatro es "una barbaridad". "No me lo puedo creer, es una cosa muy grave y no me entra en la cabeza". Pero de eso es, precisamente, de lo que está acusado José Manuel, que en la Nochebuena de 2015 trabajaba como cuidador en una residencia de ancianos de Arenys de Mar (Barcelona). En el juicio, que ha comenzado este lunes, el hombre no ha reconocido los hechos porque asegura que no recuerda nada de lo sucedido.

La defensa de José Manuel está tratando de lograr su absolución con el argumento de que no era consciente de sus actos porque, ese día, antes de entrar a trabajar, había estado bebiendo y consumiendo drogas. "Paré a tomar algo al bar Los Jamones, donde solía ir. Estaban todos de celebración porque era Nochebuena. Bebí vino y champán. Después, encontré a amigos en otro bar. Tomé gin-tonics y me ofrecieron cocaína".

José Manuel tenía que librar aquel día, pero la enfermedad de última hora de la compañera le obligó a ir a trabajar. "Cuando me dijeron que tenía que ir, no me sentó bien. No me gustaba mi trabajo", ha explicado en su declaración ante la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona. El acusado, que permanece en prisión provisional desde que ocurrieron los hechos, afirma que no recuerda cómo llegó la Nochebuena a la residencia. Y que se despertó, al día siguiente, en casa de sus padres.

La fiscalía, que pide 79 años de cárcel por cinco delitos de agresión sexual y un homicidio imprudente -una de las mujeres falleció, de infarto, a los pocos días- relata que las mujeres tenían entre 60 y 104 años y padecían enfermedades neurodegenerativas. Para satisfacer "su ánimo lucro", el gerocultor usó la violencia para agredir sexualmente a cinco de las víctimas y atacó físicamente a otras cuatro.

Una de las víctimas murió cinco días después, de un infarto. Según la fiscalía, "la relación causal entre el traumatismo y la muerte es existente e indirecta". Este lunes ha declarado el hijo de la mujer. "La última vez que la vi, se agarraba fuertemente a la cama y gritaba 'no', 'no", ha explicado en la vista oral.