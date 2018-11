El Defensor del Pueblo investiga la cita de asilo que fuerza a los inmigrantes a dormir en la calle

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una investigación de oficio sobre las duras condiciones que tienen que soportar los inmigrantes en Madrid para iniciar el proceso de asilo ante la comisaría de Aluche, la única manera de realizar el trámite en Madrid. Debido a que solo son atendidas 99 personas al día, cientos de extranjeros, entre ellos personas vulnerables, se han visto forzados a hacer largas colas a la intemperie.

Más de 200 pasaron la madrugada del miércoles sobre una acera, entre los que se encontraban madres con niños, embarazadas y enfermos, según pudo comprobar EL PAÍS. Cuando la Policía Nacional abrió la oficina a las 9 de la mañana, los que se quedaron sin cupo siguieron haciendo cola con la intención de esperar hasta el día siguiente.

Una portavoz del Ministerio del Interior le dijo a este periódico que no tenían conocimiento de la larga cola, que ha crecido en los últimos días. Añadió que evaluarán medidas para garantizar el derecho de toda persona a solicitar un asilo.

La policía arregló la situación el mismo miércoles solo tras la presión de prensa y activistas de inmigración. Entregaron resguardos de cita a quienes aguardaban en la cola para que no tuvieran que dormir en la calle, según varios inmigrantes consultados.

"Nos hicieron pasar dentro y un señor mayor canoso dio la orden de repartir 80 números más para que se redujera la espera", dijo Christian Sanguino, un inmigrante venezolano que pasó tres noches en la cola. "Ya no hay colas ahora la persona va y le dan su cita sin ninguna cola. Ya varias personas me han realizado llamadas y me han dicho que el proceso se volvió muy rápido y muy eficiente para la asignación de la cita", añadió.

"Colapso" de todo el proceso de asilo

Con su investigación, el Defensor del Pueblo busca conocer las medidas previstas para acabar con las dificultades.

Hasta el pasado 28 de mayo, estas personas podían solicitar la cita por teléfono (llamando al 060). Sin embargo, el Ministerio del Interior modificó el procedimiento y centralizó el trámite en la sede de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid (Comisaría de Aluche) que sólo atiende a 99 personas al día.

Según fuentes de Interior, inmigrantes fuera de España estaban haciendo uso de esa línea para reservar citas, colapsando el sistema.

Varios abogados de inmigración consultados indican que el sistema de asilo "está colapsado" por la falta de recursos de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), el órgano del Ministerio de Interior encargado de gestionar el proceso de asilo de inicio a fin.

El trámite que se realiza en la comisaría de Aluche es solo el primer paso de un largo proceso que continúa con la asignación de la llamada "tarjeta roja". Aunque España apenas concede asilos, los inmigrantes tramitan el proceso porque durante la espera tienen garantizado el derecho a trabajar y a no ser deportados.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo en el Congreso en julio tras asumir el cargo que la OAR está "en una situación lamentable", tanto de recursos humanos como sistemas informáticos. El Ministerio del Interior dice que hay en marcha un "plan de choque" para contratar empleados pero añade que no se notarán los efectos hasta dentro de unos meses.

En su Informe Anual de 2017 el Defensor del Pueblo ya advirtió de que el sistema de acogida para los solicitantes de protección internacional no ha sido capaz de planificar las medidas de choque necesarias ante el aumento exponencial de solicitudes en un período corto de tiempo.

La abogada Cristina Isacura, que el miércoles entró con varios inmigrantes a la comisaría para protestar por la situación, dice que la policía solo cuenta con cinco funcionarios para atender a los inmigrantes. "Se le ha entregado todo el peso a la policía pero no tienen ni los recursos ni la preparación necesaria".

