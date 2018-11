El videoarte creado en Barcelona se examina en el Loop

El video es una de las disciplinas artísticas más complejas y efímeras; pero también la que utilizan la mayoría de creadores. En Barcelona las videocreaciones cuentan con una plataforma destacada desde hace 16 años: el Loop, la feria de arte más genuina y diferente de esta ciudad, que en esta 16ª edición se expande por 70 puntos de exhibición: desde bares, bibliotecas, museos y centros culturales. Este año, además, cambia de fechas pasando de mayo a noviembre, “para diferenciarnos de los festivales de verano, que están muy bien pero confunden un poco a nuestra audiencia”, según el galerista Carlos Duran uno de los codirectores del Loop. No es el único cambio. Este año la feria profesional (entre los días 20 y 22) no se celebrará en las habitaciones del hotel Catalonia Ramblas, como en los últimos años, sino que se desplaza hasta el nuevo hotel Almanac (esquina Pau Claris con Gran Via), donde 42 galerías exhibirán sus piezas de videoarte rodeadas del diseño más exclusivo. El año pasado visitaron la feria 4.000 personas.

En la cita de este año Barcelona es la protagonista. Por un lado, por los 70 espacios en los que se podrán ver las últimas creaciones en video, tan dispares como la Casa Vicens, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Macba, el Cercle del Liceu, además de un buen número de galerías. Por otro, porque la ciudad misma protagoniza las películas y exposiciones programadas. Como la que podrá verse en el Real Círculo Artístico: Produir, produir, produï(t) que permite ver un panorama de la creación actual a partir de los trabajos de una docena de artistas. “Remarca el talento local y se reivindica su efervescencia y su vitalidad creativa”, explican Duran y Carolina Ciuti, directora artística del festival, con la idea de comparar el panorama actual con la producción de hace unos años. En esta muestra podrán verse trabajos de Serafín Álvarez, Marion Balac, Paco Chanivet, Ariadna Guiteras, Mercedes Mangrané, y Gabriel Pericàs, entre otros.

Isaki Lacuesta, galardonado Lacuesta no para de recibir premios. El último, el 5º premio (17.000 euros) de videocreación de la Xarxa de Centres d'Arts Visuals y el Arts Santa Mònica por La v(n)ostra veu, una exposición multimedia sobre los mecanismos de transmisión de las ideas en los medios de comunicación y las redes sociales que habla de falsos documentales y fake news y que se articula a partir de la creación de un artista y haker musical que trabaja desde el anonimato, poniendo a prueba los límites de la libertad de expresión en el contexto de la sociedad contemporánea y de un mundo a caballo entre lo digital y lo tecnológico. La v(n)ostraveu se presentará en Loop de 2019.

Barcelona también será la protagonista en el Museo de Historia de Barcelona, donde se proyectará En la ciudad, una película de 1976 de Eugeni Bonet y José Miguel Gómez en la que intervienen artistas y cineastas como Eugènia Balcells, Iván Zulueta, Manuel Huerga, Benet Rossell, Juan Bufill, Antoni Muntadas, Antoni Miralda, Fina Miralles, Joan Rabascall, Eulàlia Grau y otros. El filme se presentará junto a materiales históricos.

La videocreación estará presente en el Mercat, el Espai Brossa, el Arts Santa Mònica y el Macba, que acogerán diferentes propuestas, como una retrospectiva del trabajo de Núria Font, fundamental para entender este maridaje entre video y danza. El pabellón Mies van der Rohe acogerá lo bueno y mejor de los 40 años del coreógrafo Merce Cunningham.

Pero también hay espacio para el Nueva York de la contracultura de los ochenta, presente en Screening Performances, un trabajo de Daniel G. Torres y Marc Caellas que une teatro y performance, en el Escenario Joan Brossa.