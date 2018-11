Pepe Carvalho vuelve el 15 de enero con ‘Problemas de identidad’

“Tiene muchas lecturas y van vinculadas tanto al personaje, como a su creador, como a mí mismo y, sobre todo, al momento actual, si bien éste es más un problema identitario que de identidad”. Así justifica el escritor Carlos Zanón el título Problemas de identidad que finalmente ha puesto a la nueva aventura del detective Pepe Carvalho, el mítico personaje creado por Manuel Vázquez Montalbán, y que tenía el encargo de resucitar con el beneplácito de los familiares del escritor y la editorial Planeta, bajo cuyo sello aparecerá el 15 de enero próximo.

Dos años habrá invertido finalmente el autor de Yo fui Johnny Thunders (premio internacional Dashiell Hammett 2015) en tramar la nueva aventura de Carvalho, inactivo desde 2004 --tras el fallecimiento de su creador el año anterior-- cuando, huyendo de una acusación de asesinato, se fue a dar la vuelta al mundo con su inseparable escudero Biscuter (Milenio).

“El retraso de mi último libro,Taxi, y el trabajo de vestir la novela de Carvalho con muchos detalles lo han alargado un poco”, justifica Zanón el retraso de casi un año en las previsiones de salida de Problemas de identidad. “Ha sido un viaje del que he acabado disfrutando mucho; alguna abolladura habré hecho, pero creo que no lo he estropeado”, asegura continuando la metáfora que él mismo acuñó hace dos años cuando aceptó al encargo, comparándolo con la posibilidad de conducir un Ferrari.

Del argumento de la novela, que tendrá 352 páginas, Zanón no quiere adelantar nada, excepto que “la trama hará que Carvalho se mueva entre Madrid y Barcelona”. También desliza que el detective utiliza técnicas profesionales “acordes con el siglo XXI, por lo que usa las nuevas tecnologías” y que sus relaciones con Charo también son más acordes con los tiempos. El personaje es tan carismático y está tan connotado (gurmet, hipercrítico con la evolución sociopolítica y urbanística de la ciudad; de izquierdas…) que “dar cualquier pista de nada le va restando interés para el lector; sería una falta de respeto”. Una reacción ética muy propia de Carvalho y de los mismos personajes de Zanón.