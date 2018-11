Un grupo de 24 afiliados del PP abandona el partido por Vox

Un grupo de 24 afiliados al PP de Madrid que en los últimos meses ha pedido al partido profundos cambios en su estrategia, —como más combate contra la corrupción y más democracia interna—, se ha pasado en las últimas semanas a la formación derechista Vox, que está creciendo en la región tras el concurrido mitin de Vistalegre de hace un mes.

Rubén Olmeda, que hasta el martes pasado llevaba 20 años en el Partido Popular, encabezó hace unos meses una petición formal y también a través del portal Change. org dirigida a la cúpula de Génova para que convocara un congreso extraordinario en el PP de Madrid.

Tras esta solicitud recibió cientos de mensajes de afiliados que pensaban como él y más de 1.000 firmas a su iniciativa. “Es necesario y urgente hacer algo en Madrid, porque no se comunica nada, no se convence a nadie y no se frena la sangría de votos hacia otros partidos. Queremos votar, queremos democracia sin presiones y que se presente libremente quien quiera aportar su tiempo y sus ideas para construir un PP que se gane a pulso su credibilidad”, explicó Olmeda.

Según el militante, la cúpula del PP no quiere hacer primarias para elegir al cabeza de lista a las elecciones autonómicas de mayo porque cree que el partido en Madrid no está maduro tras la traumática salida de Cristina Cifuentes de la Presidencia regional. “En el PP ahora se fían de las encuestas internas pero no quieren las primarias”, señala el militante.

Esta circunstancia y la falta de respuesta que obtuvo de su ya exlíder, Pablo Casado, en el reciente Foro Madrid, con el que colabora Olmeda, le hizo reflexionar y dejar el partido junto al resto de su equipo, pese a que recibió una carta en la que le conminaban a hablar con el secretario de Organización, Javier Maroto. “El PP no tiene remedio y no tiene opción de subsanar nada”, asegura.

“Están llegando muchas afiliaciones a Vox desde que dí el paso. Yo no me arrepiento, y menos cuando escuchaba esta semana todo lo de Cospedal. Es imposible que esta gente cambie”, asegura.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram