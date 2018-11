El mapa del Madrid más pacífico

Madrid no sale en ninguna clasificación de ciudades violentas. La tasa de homicidios es de las más bajas de Europa, pero la ciudad no está exenta de conflictos. Frente a las agresiones machistas y los delitos de odio contra los migrantes, contra la comunidad LGTBI, contra los que no tienen nada, etc., "cientos de iniciativas ciudadanas intentan que Madrid sea una ciudad más habitable, más vivible y más respetuosa con los derechos", como explican fuentes del Área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social. El Ayuntamiento de Madrid ha colocado en un mapa colaborativo 100 proyectos del Madrid más pacífico.

Los hay de todo tipo. Despensas solidarias que se organizaron durante la crisis para los vecinos más vulnerables y que todavía contribuyen al sostén de muchas familias. Iniciativas que hacen frente al machismo, dirigidas a las mujeres más jóvenes, como una aplicación y un perfil en Instagram que sirven para canalizar denuncias. Y el proyecto Lideresas, que ha surgido en los centros de mayores del distrito de Villaverde para empoderarlas y reivindicar la memoria de su aportación a la construcción de sus barrios y la supervivencia de sus familias.

El mapa recoge además fundaciones como San Martín de Porres, de Carabanchel, que se dedica a ayudar a personas que están en situación de extrema exclusión, sin casa y sin vivienda. También está localizada la parroquia San Carlos Borromeo, en Entrevías, que acoge a menores migrantes no acompañados y les ayuda a reconstruir su vida.

Las iniciativas incluyen proyectos que se centran en el deporte como espacio de encuentro y convivencia y otros que ceden espacios a adolescentes para que lo autogestionen, como Enredados. Entidades que trabajan por los derechos sociales y el acceso a la vivienda. Y grupos que recuperan espacios degradados para la comunidad, como Sputnik Vallecas.

La cartografía se ha elaborado específicamente para el II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, un macroevento internacional impulsado por la alcaldesa Manuela Carmena que se celebrará en Matadero del 5 al 8 de noviembre. El Ayuntamiento quería que los asistentes que proceden de todo el mundo viesen en un plano las "pequeñas-grandes acciones para fomentar la igualdad, informar de los derechos, romper estereotipos, prestar apoyo legal...", de los vecinos de Madrid. Pero también está pensado para los madrileños: "Cuando se padece un conflicto muchas veces no sabes a dónde ni a quién recurrir. Aquí lo vas a tener todo".

Esta cara solidaria de Madrid forma parte del Atlas de iniciativas vecinales Los Madriles, del Ayuntamiento junto a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Intermediae Matadero, y los colectivos Zuloark + Lys Villalba, Vivero de Iniciativas Ciudadanas (VIC), Paisaje Transversal, Sodeste y Todo por la Praxis.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram