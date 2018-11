“Internet se está cargando el rock duro”

Ramiro McTersse (Madrid, 1975) soltó las baquetas hace 20 años, pero sabía que iba a ser algo temporal. Cuando Hechos Contra el Decoro, donde tocaba la batería, anunció su disolución, se fue a girar por el mundo con la compañía de percusión israelí Mayumana. Después, con el Circo del Sol. Ahora, McTersse imparte gestión cultural en varias universidades. También coordina y locuta, desde hace seis temporadas, el programa de Radio 3 Bandera Negra, que visibiliza bandas subterráneas (de hardcore, metal y punk) de toda la geografía española. Además, acaba de dirigir el documental Bandera Negra: KM 0, estrenado en el festival In Edit y que recoge sus descubrimientos musicales. Con algunos miembros de Hechos Contra el Decoro —entre los que se incluye el concejal del Ayuntamiento Nacho Murgui— ha lanzado un disco bajo el nombre de Democracy, con marcado tono contestatario y que transita por el hip hop, el drum and bass, el flamenco o el trip hop.

Ahora tiene familia y 20 años más, supongo que el ambiente en los camerinos es diferente.

Mucho, no tiene nada que ver. Ahora, apenas entra una lata de cerveza (ríe). Obviamente, no somos tan crápulas como antes.

¿En qué ha cambiado?

Me interesan otras cosas. En este tiempo he viajado por Asia, y me he acercado al budismo y el hinduismo. Alquilé mi casa del centro y vivo en una mucho más grande en el campo, con mi pareja y mis hijos. Por las mañanas medito. Y estoy en un proyecto de sanación vibracional, esto es, a través de la música.

¿Quién va a sanar el estado de las bandas de metal, hardcore o punk?

Cuando vas a un concierto, no hay más de 60 personas. Y en un festival, el público potencial está interesado por otras bandas. El nuevo aficionado se etiqueta más: es complicado ver un heavy en un concierto de rock duro. La escena está mucho más fragmentada que antes.

¿A qué se debe?

Internet se ha cargado los movimientos asamblearios en los centros culturales, las casas okupas o los gaztetexes, donde tenían cabida este tipo de conciertos. La gente iba, independientemente de quién tocara porque lo principal era el encuentro, culturizarse, y, por supuesto, escuchar música. Pero en general ibas a ver lo que te encontrabas. Ahora, los jóvenes van a ver a un grupo en concreto porque ya saben dónde y cuándo toca por las redes sociales. Eso es lo que fragmenta la escena.

Esta música, ¿sigue igual de politizada?

El hardcore y el metal han creado universos propios, no tienen un carácter político ni social definido. Pero en el punk es impensable que haya bandas que no expresen sus ideas, su denuncia. Todo lo contrario que el indie, que lo respeto mucho, pero dedica sus canciones a cosas más banales.

¿Se puede ser en España punk y de derechas?

No es habitual. Sí me he encontrado grupos de hardcore que tiran hacia ideologías nacionalsocialistas. Pero claro, no tienen cabida ni en mi programa de radio ni en el documental. Trascienden lo puramente musical, y confrontan nuestro sentido de la ética y la moral.

¿Cuál cree que es el secreto que de lleve seis temporadas en antena?

Empezamos más puristas, con hardcore puro, pero ahora es un escaparate donde caben todos los sonidos, siempre que sean distorsionados, claro. También dedicamos espacio al cómic. Y damos un papel muy importante a la mujer, tenemos muchas colaboradoras, buscamos la paridad.

¿También hay machismo en este tipo de música?

Cuesta ver a chicas dentro de estos estilos, pero las hay. Bones of Minerva están triunfando en el extranjero. Pero hay que seguir luchando: hay mucho talento femenino y salimos ganando todos. Algún día dejaremos de hablar de esto; cuando eso ocurra se, se habrá normalizado.

Y a los 20 años, resucitó Cinco miembros de la extinta Hechos Contra el Decoro se han juntado para fundar Democracy, banda con un sonido caleidoscópico y una temática: la denuncia social. “Después de pasar por un gigante como el Circo del Sol, decidí volver a mis orígenes. A la carretera. A batirme el cobre en la música”, dice McTersse.

