Vampiros expresionistas e inteligencias artificiales

Madrid se llena estos días con propuestas de cine LGTB, óperas basadas en el teatro japonés, música folk y festivales de fanzines. Bueno, y también de algún que otro vampiro. Aquí van ocho propuestas:

CINE. Lesgaicinemad 2018

Fotograma de 'Rafiki'.

Se cumplen ya 23 ediciones del Festival Internacional de Cine LGTB de Madrid, LesGaiCineMad. Con más de veinte sedes repartidas por toda la Comunidad, este certamen se ha convertido en todo un referente internacional en lo que a cine LGTB en español se refiere. Entre los títulos de este año, destacan la keniata Rafiki –originalmente censurada en su país, donde fue finalmente estrenada, arrasando en taquilla–, la colombiana Señorita María, la falda de la montaña –que cuenta la cautivadora historia de María Luisa Fuentes, una mujer nacida en el cuerpo de un hombre en una pequeña región campesina de Boyacá–, la estadounidense The miseducation of Cameron Post –protagonizada por la actriz Chloë Grace Moretz, que interpreta a una joven obligada por su familia a asistir a terapia de reorientación sexual–, la suiza Mario –que aborda el tema de la homosexualidad en el mundo del fútbol– o la española I hate New York –que narra las experiencias de varias artistas y activistas trans de la escena underground neoyorquina, producida por Juan Antonio Bayona y con música original de Arca–. Además de las proyecciones, habrá actividades paralelas, como exposiciones, monólogos y conciertos.

Cuándo: Del 25 de octubre al 11 de noviembre. Dónde: Diferentes sedes. Precio: Varía en función de la proyección

EXPOSICIÓN. Más allá de 2001. Odiseas de la inteligencia

El Espacio Fundación Telefónica se propone con esta exposición explorar los hitos y las perspectivas de futuro de la inteligencia artificial, partiendo de la mirada de un pionero en este campo: el director de cine Stanley Kubrick. Su película 2001: Una odisea del espacio, en la que HAL 9000 –el ordenador que controla la nave– se rebela contra sus creadores desatando el caos en el espacio, representa un punto de partida brillante para esta muestra que reflexiona sobre el empeño que hemos puesto los humanos desde hace décadas en expandir la inteligencia más allá de las fronteras que conocemos. A través del arte, la ciencia y la tecnología, Más allá de 2001. Odiseas de la inteligencia mostrará documentos originales de Kubrick –como el guion original de la película–, autómatas como el célebre Ajedrecista creado por Torres Quevedo en 1912 o los dibujos de neuronas de Santiago Ramón y Cajal, entre otros muchos tesoros.

Cuándo: Del 31 de octubre al 17 de febrero de 2019. Dónde: Espacio Fundación Telefónica (c/ Fuencarral, 3). Precio: Gratuito

ÓPERA. Only the sound remains

El nôh es uno de los tipos de teatro japonés más antiguos que existen. Partiendo de la concepción budista de que la luz se encuentra siempre tras las tinieblas, en estas piezas la gesta de los personajes se centra precisamente en ir en busca de esta luz oculta. El Teatro Real acoge el que será el estreno en España de Only the Sound Remains –formada por dos obras basadas en el teatro nôh, Always Strong y Feather Mantle–, que es la última ópera de la finladesa Kaija Saariaho, reconocidísima compositora que el pasado 2017 se hizo con el premio Fronteras del Conocimiento que otorga la Fundación BBVA. Interpretada por Philippe Jaroussky y Davone Tines, este espectáculo es mucho más que una ópera convencional, puesto que ofrece al público la oportunidad de sumergirse en toda una experiencia sensorial.

Cuándo: Del 23 de octubre al 9 de noviembre. Dónde: Teatro Real (Plaza de Isabel II, s/n). Precio: De 67 a 219 euros.

Una escena de 'Only the soul remains'. Javier del Real

EXPOSICIÓN. Lina Bo Bardi: tupí or not tupí. Brasil, 1946-1992

Tupí or not tupí es una manera un tanto peculiar de pronunciar la célebre frase del Hamlet de Shakespeare; concretamente, la manera en la que la pronunciarían los seguidores de la llamada "antropofagia" brasileña de los años 20, un movimiento cuyo texto fundacional fue el Manifiesto antropófago de Oswald de Andrade y que se proponía deglutir –casi literalmente– la cultura europea, en términos artísticos, estéticos e ideológicos. Lina Bo Bardi, que llegó a Brasil procedente de Italia a mediados de los años 40, se sumó al movimiento antropofágico, aunque en su caso, fue casi a la inversa: ella era la que procedía del Viejo Mundo, una mirada que se propuso transformar incorporando la de ese Nuevo Mundo que ahora habitaba. La exposición que le dedica la Fundación Juan March es la primera que celebra en España sobre la apasionante figura de esta arquitecta, diseñadora y museógrafa imprescindible en la Historia del Arte.

Cuándo: Del 5 de octubre al 13 de enero. Dónde: Fundación Juan March (c/ Castelló, 77). Precio: Gratuito

CINE. Nosferatu con piano en directo

Estamos en época de monstruos y vampiros, y desde la sala Artistic Metropol han decidido apostar por un Halloween que mira a los clásicos, proyectando el Nosferatu de F. W. Murnau. Esta película muda de 1922, uno de los grandes exponentes del expresionismo alemán, se basa en el Drácula de Bram Stoker –lo que le valió una importante demanda por parte de la viuda del escritor, que jamás dio su permiso para que el relato fuera utilizado en este film– y es, a día de hoy, una de las películas de terror de culto más celebradas. Todo un acierto, además, que las proyecciones organizadas por Artistic Metropol (los días 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre) vayan acompañadas de piano en directo a cargo de Adrián Begoña. Una experiencia terrorífica de lo más placentera.

Cuándo: 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre a las 20.00. Dónde: Artistic Metropol (c/ Cigarreras, 6). Precio: 8 euros

TEATRO. Los cuerpos perdidos

Durante los años 90, Ciudad Juárez llegó a convertirse en un símbolo mundial del peligro y el horror, a causa de los feminicidios que tuvieron lugar allí. Una serie de crímenes en cuya impunidad indaga el autor José Manuel Mora en su obra Los cuerpos perdidos, que durante el mes de noviembre podrá verse sobre las tablas del Teatro Español, dirigida por Carlota Ferrer y protagonizada, entre otros, por Verónica Forqué, Julia de Castro y Carlos Beluga. Mora explica que la escritura se convirtió para él en una forma de lidiar con el dolor y de mantener viva la memoria de las gentes que habitan y habitaron esta ciudad mexicana. El resultado fue una obra de ficción en la que el mal y la locura son los protagonistas.

Cuándo: Del 1 al 25 de noviembre. Dónde: Teatro Español (c/ Príncipe, 25). Precio: De 5 a 22 euros

FANZINES. Pichi Fest

Tras celebrar su primera edición el año pasado, la feria independiente de fanzines Pichi Fest vuelve a Carabanchel en un segundo asalto cargado de propuestas interesantes. Este festival, completamente autogestionado y basado en la horizontalidad y la filosofía Do It Yourself (Hazlo tú mismo), nació en 2017 con el propósito de reunir en un evento a la comunidad fanzinera de la capital. Aquí son bienvenidos tanto proyectos consagrados como otros más amateur, y además de la feria de publicaciones, se puede asistir a charlas y conciertos. En la programación de este año, destaca la sesión dedicada a la misoginia en el humor gráfico impartida por Raquel Manchado de Antorcha Ediciones (viernes 2 a las 18.30) y la mesa redonda sobre fanzines personales (perzines) organizada por Zazi White, Andrea Galaxina y Kos Q. (sábado 3 a las 18.00).

Cuándo: 2 y 3 de noviembre. Dónde: ESLA Eko (c/ Ánade, 10). Precio: Gratuito

MÚSICA. Cat Power

Chan Marshall parece haber dejado atrás sus años más oscuros en lo que a vida personal se refiere y, tras una larga espera y después de haber sido madre, este mes de octubre reapareció con nuevo disco. Wanderer recupera la esencia de la Cat Power más desgarradora y luminosa, un trabajo más calmado que suena a renacimiento vital, en el que relata la experiencia de la maternidad y el cambio que todo ello ha supuesto en su vida. Este icono de los 90, que parece haber vivido mil vidas, regresa a los escenarios madrileños el próximo viernes 2. Una oportunidad de oro para reencontrarse con la música de esta artista compleja y fascinante.

Cuándo: 2 de noviembre a las 21.00. Dónde: Teatro Circo Price (Ronda de Atocha, 35). Precio: De 31 a 41 euros.

