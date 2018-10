La ATM pospone otros dos años la puesta en marcha de la T-Mobilitat

La Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) preveía poner en marcha una prueba piloto de la T-Mobilitat a finales de este año. El calendario no ha cuadrado con los trabajos que está realizando la concesionaria que debe desarrollar el nuevo título de transporte. El ente público ha decidido posponer dos años más el nuevo título de transporte, que se basará en un soporte digital que primará los kilómetros recorridos y la recurrencia en el uso del transporte metropolitano. Hasta 2021, si no hay nuevos retrasos, no se estrenará.

El consejero de Territorio y presidente de la ATM, Damià Calvet, ha subrayado este miércoles que "no pondremos en riesgo la calidad" del nuevo título de transporte primando el calendario de su estreno durante una rueda de prensa en la que ha presentado el abaratamiento del transporte público para 18 municipios que forman parte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Ese abaratamiento afecta a los municipios de la AMB que actualmente forman parte de al segunda corona de tarificación de la ATM. Se implementará a través de la creación de una tarifa plana de transporte, de forma que pese a estar en la zona 2 pagarán la misma cantidad que los usuarios de la zona 1 siempre y cuando no salgan de los límites de la AMB.

Para financiar ese sobrecoste, la AMB inyectará 17 millones de euros que cobrará a través del tributo metropolitano. Precisamente, los municipios que se beneficiarán de los descuentos, empezarán a pagar a partir del próximo año. Los otros 18 municipios de la AMB ya pagan actualmente ese impuesto.

Durante la rueda de prensa de presentación de esa medida, la teniente de alcalde de Barcelona, Janet Sanz, ha reclamado que la necesidad de congelar tarifas del transporte público el próximo año. Se ha basado en la disposición del Gobierno central de elevar en 50 millones de euros su aportación a la ATM, siempre y cuando se aprueben sus presupuestos. Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí y vicepresidente de la ATM, ha apoyado esa propuesta.

Calvet ha defendido una virtual congelación del precio del transporte público, pero ha manifestado la dificultad de aprobar las cuentas estatales a raíz del contexto político. "Ponemos por delante la actual situación política excepcional", en referencia a la presencia de "exiliados políticos y presos políticos".