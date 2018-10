La líder del sector soberanista de los comunes denuncia represalias

Elisenda Alamany, portavoz de los comunes en el Parlament, ha culpado este martes a Iniciativa per Catalunya de poner “obstáculos” en el buen funcionamiento de Catalunya en Comú y ha lamentado que la dirección de la confluencia haya tomado represalias contra el sector soberanista despidiendo a Marc Grau como coordinador del grupo parlamentario. La diputada realizó esas afirmaciones tras presentar la plataforma Sobiranistes que aspira a reconducir el rumbo del partido y a rescatar lo que ellos consideran que son los valores originales de los comunes y que que, en su opinión, les permitieron ganar dos elecciones generales consecutivas en Cataluña. “Todos sabíamos que este paso tendría costes políticos. Son estas dinámicas las que queremos dejar atrás. Las vergüenzas y miserias internas que las expliquen quienes las protagonizan”, dijo en una alusión al entorno directo de Ada Colau.

Tras la presentación de la plataforma, en la Casa Golferichs, en Barcelona, Alamany realizó una rueda de prensa en la que descartó que la corriente pueda desembocar en una escisión en el partido y cambios en el grupo parlamentario. No parece fácil que vaya a ser así. La diputada no quiso dar nombres y apellidos pero culpó a dos partidos “de haber sido poco generosos” en dar un paso atrás por el bien de la confluencia. Catalunya en Comú la conforman Barcelona en comú, Iniciativa, Esquerra Unida i Alternativa y Podem. No había duda de que se estaba refiriendo a los dos primeros pero solo citó a uno. “No se trata de personas sino de proyecto político. Hay dos partidos que no han sido suficientemente generosos. Iniciativa ha sido uno de los obstáculos”.

El acto de la presentación de la plataforma ha agrupado a un centenar de personas que no han podido acceder a la sala donde se ha celebrado. Entre los asistentes, estaban el diputado Joan Josep Nuet, de EUiA; Dolors Sabater, exalcaldesa de Badalona; Joan Giner, exdiputado de Podem; David Compagnon, exdiputado de EUiA; Carles Escolà, alcalde de Cerdanyola o la regidora de Barcelona, Mercedes Vidal. Xavier Domènech, exlíder del partido, está retirado de la primera línea política pero sí que ha acudido Marc Parés, que era su mano derecha y uno de los ideólogos del proyecto, y que fue vetado por la dirección de Barcelona en comú.

Sabíamos que este paso tendría costes políticos. Las vergüenzas y miserias internas que las expliquen quienes las protagonizan”, dice tras el despido de Marc Grau

La plataforma pretende entroncar con los "valores originales" de la asamblea constituyente que, en su opinión, se han perdido en el camino. La principal dificultad, en opinión de Alamany, es que los partidos no han dado un paso atrás. “Catalunya en comú se ha hecho pequeña y se ha replegado. Los partidos tienen que dar un paso atrás para que la formación de uno adelante”, afirmó. El acto, en el que participó Nuet a modo introductorio, es la palanca para conseguir firmas de adhesión al manifiesto presentado este domingo. El texto denuncia "pactos de despacho, intento de homogeneización y falta de pluralidad". El gran interrogante es el impacto en el grupo parlamentario aunque todos los actores afirman oficialmente que no tendrán ninguno. Jessica Albiach, líder del grupo, afirmó que el espacio es plural. Su diagnóstico dista con el de Alamany al señalar que se había procedido a destituir a Marc Grau porque había perdido la confianza del grupo parlamentario.