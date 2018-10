Espinàs y Colita, Ramblistas de Honor

La asociación Amics de La Rambla entregó ayer el galardón de Ramblista de Honor al veterano escritor y periodista Josep Maria Espinàs, a la fotógrafa Isabel Steva, Colita y al teatro Poliorama.

El acto se realizó, como es habitual, en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona y fue presidido por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto a regidores de la oposición y la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin.

Durante su discurso la alcaldesa reconoció que “queda trabajo por hacer para defender la Rambla”. Colau aseguró que el icónico paseo es un espacio “vivo, dinámico y genuinamente barcelonés”.

Espinàs tras recoger el galardón reconoció que cuando mira la Rambla no solo ve el turismo sino que también la “capacidad de asociación porque el concepto Rambla unifica todas las actividades que conviven”. La fotógrafa Colita ironizó: “Siempre me habían llamado ramblera y ahora me deberán llamar ramblista”.Toni Albadalejo, uno de los socios que gestiona el Teatro Poliorama, recogió el galardón asegurando: “Premios como este nos dan fuerza para seguir trabajando”.

El acto contó con el discurso introductorio de Fèlix Riera y entre los miembros del jurado que escogieron los Ramblistas de Honor de esta ocasión se encontraba Ignasi Aragay, Lluís Bassets, Alicia Berlanga, Sergi Dòria, Núria Llorach, Xavier Marcé, Joan Oliveras, Enric Pantaleoni, Àlex Salmon, Vicent Sanchis, Ramon Suñé, Roser Tiana, Neus Tomás, Sergi Vicente y el presidente de Amics de La Rambla, Fermín Villar.