Barcelona, Reus, Terrassa y Cornellà, los ediles mejores pagados

El Ministerio de Política Territorial ha hecho públicas recientemente las retribuciones anuales de los alcaldes de más de 8.100 municipios españoles e, igualmente, los sueldos de los presidentes de las diputaciones. El listado diferencia entre aquellos alcaldes que ejercen una dedicación exclusiva y otros que declaran una atención parcial o nula a la causa municipal. Esta categoría se refiere a aquellos alcaldes que tienen además otras ocupaciones y remuneraciones. El ministerio reprocha que no todos los consistorios han reportado los datos requeridos y, por consiguiente, hay algunos que no constan en la lista. Es el caso de Barcelona, donde la alcaldesa Ada Colau percibe 100.000 euros anuales. Carles Pellicer, alcalde del PDeCAT en Reus, cobra 74.999 euros. Pellicer alega que su remuneración “se ajusta” a la dedicación que presta al cargo y exige interpretar los datos “de manera objetiva”. Refiere que su sueldo sale íntegramente del Ayuntamiento, renunció a él cuando fue senador, y que, en cambio, no cobra por sus asistencias a la diputación. “A diferencia de otros”, añade. “Hay quien hace maniobras para no aparecer en las listas pero, si echas cuentas, los números son muy parecidos”, deslizan fuentes municipales de Reus.

Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona por el PSC, cobra 69.000 euros anuales pero percibe una remuneración adicional del ente provincial. El veterano Josep Poblet, PDeCAT, declara no percibir ni un euro como alcalde de Vila-seca pero, según los datos del ministerio, se embolsa 74.999 euros anuales en calidad de presidente de la Diputación. Joaquim Nin, designado recientemente por Josep Poblet con el cargo de diputado delegado de la presidencia, percibe 6.850 euros al año en calidad de alcalde de Albinyana pero cobra 62.000 euros de la diputación. En la parte alta de la escala está Alfredo Vega, el alcalde del PSC en Terrassa. Cobra 71.400 euros y figura en el grupo de cabeza de un ránking que revela diferencias notables entre municipios vecinos. En Sabadell, Maties Serracant (Crida per Sabadell) percibe 56.000 euros. En Vic, Anna Erra (PDeCAT) recibe 47.000 euros pese a tener una dedicación parcial, mientras que, en Manlleu, Àlex Garrido (ERC) cobra 44.700 euros por tener dedicación exclusiva a la alcaldía. Un sueldo casi idéntico tiene Montserrat Sanmartí (Independents Sant Fost) en el ayuntamiento de Sant Fost de Campsentelles.

En Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón (PSC) rebasa la barrera de los 70.000 euros anuales, mientras que en El Prat, Luis Tejedor (ICV) declara un sueldo de 65.000 euros, algo por encima de los 58.000 euros que cobra Neus Lloveras (PDeCAT) en Vilanova i la Geltrú. En Berga, Montse Venturós, la alcaldesa de la CUP inhabilitada judicialmente por no descolgar la estelada, cobró en 2017 28.800 euros. En Lleida, Félix Larrosa ha tomado el relevo de Àngel Ros y percibirá los 70.000 euros anuales que tiene asignados el alcalde. Igual que en Tarragona, el recientemente dimitido, e investigado judicialmente, Joan Reñé (PDeCAT), cargaba los 74.900 euros de su sueldo a la Diputación y no a la Fondarella, municipio de 800 habitantes del que es alcalde. En el Valle de Arán, Cesar Ruiz-Canela (Convergència Democràtica Aranesa), cobra 40.000 euros anuales por su dedicación exclusiva a la alcaldía de Naut Aran, un pueblo que no alcanza los 2.000 vecinos.

Caso parecido sucede en el municipio de Forallac, en Girona. El pueblo, pegado a la Bisbal, cuenta con 1.700 vecinos y su alcalde desde hace veinte años, el histórico convergente Josep Sala, tiene asignado un sueldo de exclusividad de 40.000 euros, casi a la par de lo que cobra Lluís Puig (ERC), en Palamós, o Víctor Puga (PSC), en l'Escala. En la capital de provincia, la alcaldesa Marta Madrenas (PDeCAT) percibe 68.000 euros anuales.