Ana, una aficionada al country asesinada un mes después de denunciar a su marido

Hacía un mes que Ana Giménez, de 48 años, había dado el paso de denunciar a su marido. Con la ayuda de sus hijas, logró grabar la retahíla de amenazas e insultos que Antonio Jiménez, de 53, su pareja de toda la vida y padre de las dos jóvenes, le lanzó por el teléfono. “Y con eso fueron al juez, y lograron que sacarlo de casa”, explica el tío de Ana, que fue asesinada el sábado por Antonio, en Sant Joan les Fonts (Girona). El hombre le disparó varias veces en la calle y después la atropelló con su Hyundai Tucson negro. También arremetió contra sus hijas, Noe y Bea, de 23 y 28 años, y logró herir de gravedad a la mayor.

“Qué barbaridades le diría para que solo con eso, le echasen de la casa y le dijesen que no se acercase”, reflexiona el tío de Ana. La jueza que vio el caso dictó una orden de alejamiento e incomunicación por un delito leve de amenazas.

Pero ese mismo día, al salir de juzgado, Antonio, que se negaba a irse de la casa que tenían en Sant Joan les Fonts (2.900 habitantes), regresó al domicilio. “Cuando llegaron ellas [Ana y sus dos hijas], oyeron que se estaba duchando y avisaron a los Mossos”, sigue su tío, frente a su casa y de la de la madre de Ana, que están una al lado de la otra, en la misma calle de la pequeña localidad del interior de Cataluña. La policía catalana tuvo que echarlo del domicilio.

Los malos tratos que sufría Ana por parte de Antonio, con el que se casó cuando rondaba la veintena, eran conocidos en su entorno. Pero ella no era la única víctima. En los últimos tiempos, había echado a una de sus hijas de casa, “la otra se había ido ya aburrida” y tenía amenazada también a su suegra. “Las hubiese atropellado a todas”, asegura el tío de la mujer, que explica que Antonio había manifestado la intención de matarlas a las cuatro.

Ana era la cocinera de la escuela del pueblo, el CEIP Castanyer, desde hacía años. Su familia llegó de Murcia, y se instaló en Sant Joan les Fonts, donde ella nació. De joven, conoció a Antonio, de Torelló, que vivía también en Sant Joan y tenía sus orígenes en Granada. Enseguida se casaron y tuvieron dos hijas. Durante esos años, explican desde el entorno de la mujer, guardó “silencio”, tuvo “miedo” y debió rendir cuentas a su marido, que era un contratista al que los negocios se le habían torcido en los últimos tiempos.

Cuando la jueza ordenó el alejamiento de Ana, Antonio alegó que no tenía donde ir. Y pidió autorización para quedarse con el Hyundai Tucson negro y así dormir en él. En el municipio (“aquí todos nos conocemos”, explican unos vecinos que piden no ser identificados, como el resto de entrevistados) comentan que se había instalado en un huerto que tenía en Castellfollit de la Roca, no muy lejos de allí. Alguna vez, dicen, ya le habían visto siguiendo los pasos de Ana por el pueblo, y todos recuerdan como hace unas tres semanas, los Mossos y los Bomberos entraron en la que había sido la casa familiar y requisaron botellas de gasolina. Antonio había amenazado con quemar la casa con ella y sus hijas dentro. “Encontraron más de 200 litros en el garaje”, asegura el tío de la mujer. El 7 de noviembre, estaba citado en el juzgado para el divorcio.

Ana, que estaba atemorizada, se había mudado a casa de su madre. El sábado, cuando Antonio la asesinó, había comido con ella y con sus hijas. La abuela de las jóvenes, que comparte el nombre con su hija Ana, se quedó recogiendo la mesa y ellas tres salieron a ver un piso y luego en dirección a la feria de las Brujas, que se celebraba en el pueblo, que está todo engalanado con murciélagos y telas de araña. Cuando Ana y sus hijas cruzaban por la avenida de Cisteller, a 300 metros de la casa de su madre, apareció el Hyundai Tucson negro, del que salió Antonio armado. “No sé qué arma sería, porque le habían quitado las de caza que tenía”, asegura el tío de la mujer. Le disparó dos veces en la cabeza, y luego la atropelló con el coche, arrollando también a su hija mayor, a la que dejó herida de gravedad (“se va recuperando, ¿pero cómo va a estar cuando salga de ahí?, se pregunta el hombre), y luego huyó del lugar. Eran las tres y media de la tarde.

Una hora y media después, un hombre llamó al 112 avisando de que había un hombre muerto, colgado en un lugar cerca de la riera de Sant Eduald, en el Valle de Bac, en el municipio de Montagut i Oix, a 10 minutos en coche del lugar del atropello. Era Antonio Jiménez, que se había suicidado.