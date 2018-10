Ciudadanos pide al Parlament retirar el trato de ‘Molt Honorable’ a Núria de Gispert por sus comentarios “xenófobos”

Ciudadanos (Cs) ha registrado una solicitud en el Parlament en la que pide que la Cámara catalana deje de tratar a la expresidenta del Parlament Núria de Gispert con el término protocolario de 'Molt Honorable' por sus "comentarios xenófobos".

El documento al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que De Gispert ha realizado "reiteradamente y de forma pública manifestaciones totalitarias, supremacistas y xenófobas que implican un discriminatorio rechazo a la diversidad y el pluralismo democrático". Consideran que estos comentarios son un ataque contra la dignidad del Parlament, por lo que piden iniciar un proceso para revocar "los injustificados privilegios" que tiene De Gispert por ser expresidenta de la Cámara.

En el escrito recuerdan que los expresidentes del Parlament conservan determinados privilegios como el tratamiento institucional de 'Molt Honorable' y diversas asignaciones económicas, pero Cs defiende que De Gispert no reúne "las condiciones de honorabilidad necesarias en ella". Asimismo, insisten en que el Parlament debe representar a todos los ciudadanos y que todas las autoridades públicas deben respetar el pluralismo político.

Polémica con Arrimadas

En los últimos meses De Gispert ha protagonizado varias polémicas por Twitter al invitar a Arrimadas a irse de Catalunya y volver a Jerez de la Frontera, donde nació. El miércoles tachó a Arrimadas de "inepta" e "ignorante" a través de esta red social respondiendo a unas declaraciones de la líder de Cs sobre las empresas que se habían ido de Catalunya por el proceso independentista. "Es una inepta e ignorante. No sabe de economía, no sabe de inversiones, no sabe de nada. Y siempre hace un mismo discurso derrotista. Debe encontrarse muy mal en Catalunya. Debe echar de menos su pueblo. ¿Quién la obliga a estar aquí?", preguntó.