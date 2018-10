TV3 busca al mejor orador joven de Cataluña con ‘El got d’aigua’

En tiempos de buscar al mejor cantante, cocinero o bailarín, TV3 intentará descubrir al mejor orador joven de Cataluña con el El got d'aigua. En este nuevo espacio que se emitirá en el prime time de los domingos, competirán veinte jóvenes de entre 15 y 22 años seleccionados entre más de 400 estudiantes de institutos y universidades catalanas. La periodista Samantha Val será la presentadora de este formato, que se estrenará el domingo 7 de octubre a las 21:55.

Cada semana, los participantes vivirán una experiencia sorpresa como trabajar en una cocina, convivir con personas con discapacidad o conocer a jóvenes en riesgo de exclusión. Tras esta experiencia, deberán elaborar un discurso de un minuto y medio que defenderán en plató. Entre estos dos días, disfrutarán de una jornada de coaching con la actriz Alba Florejachs y la profesora de argumentación Gemma Lligadas. Una vez en el plató las coachs se convertirán en jurado y junto a un invitado y el público asistente elegirán los mejores discursos y decidirán quién pasa la siguiente ronda.

Este Operación Triunfo de oradores se estructura en tres fases, una previa en la que los concursantes se enfrentarán por grupos de cinco durante cuatro programas. En cada uno de ellos se clasificarán tres concursantes que pasarán a las dos semifinales, de las que saldrán los seis competidores de la fase final. El ganador conseguirá una estancia en Silicon Valley en el programa de Comunicación y Emprendeduría de la Obra Social La Caixa. El got d'aigua también hará un hueco al análisis de discursos históricos como el de I have a dream de Martin Luther King o el We shall fight de Winston Churchill.

Durante la presentación, celebrada esta mañana en el plató del espacio, la directora, Sonia Cansado ha querido dejar claro que no estamos ante un programa de debate. “Nos interesa la mirada que tienen los jóvenes sobre el mundo que nos rodea, y buscamos que nos emocionen”, ha señalado Cansado. Por su parte, los concursantes se han mostrado ilusionados de poder participar en esta vivencia que les roba horas de estudio. María Ripoll, de 19 años, tiene que sacar tiempo de sus clases de primero de Periodismo y ve esta experiencia como una oportunidad única de compartir plató con reputados comunicadores. El mayor del grupo, Moha Lalouh, de 21 años y estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Girona, espera que el programa le ayude a avanzar en su sueño de convertirse en asesor de comunicación de política.