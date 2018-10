Fotografía para cambiar el mundo

“La fotografía es una herramienta transformadora”, opina Estela de Castro, fotógrafa y coordinadora de Phes. Fotografía española solidaria, un proyecto que, por segundo año consecutivo, organiza una muestra fotográfica para recaudar fondos que se destinarán a seis organizaciones no gubernamentales (Il Gattaro d'Aleppo, Proactiva Open Arms, No Name Kitchen, Visión Nuevo Siglo y Sons of War). Estas ONGs trabajan en favor de los refugiados sirios, los rescates en el Mediterráneo, o para mejorar la educación en zonas rurales de Ghana. “Proponemos la fotografía como elemento de denuncia y de cambio”, añade De Castro.

La exposición, que puede verse en el Centro Universitarios de Artes TAI (Recoletos, 22; hasta el 10 de octubre), está compuesta por las obras donadas de 99 fotógrafos y fotógrafas contemporáneos: Cristina de Middel, Jon Cazenave, Ana Amado, Lurdes Basolí, Jorge Fuembuena, Julián Barón o Marta Soul, entre otros. Aunque también cuentan con el trabajo de clásicos como Bernard Plossu o Josep María Ribas Prous. De Castro, comisaria también de la muestra, celebra la participación de más mujeres en esta segunda edición. “La primera contó con donaciones de autores clásicos, mayoritariamente hombres porque antiguamente está profesión estaba sobremasculinizada”, cuenta, “con la fotografía contemporánea todo ha cambiado: hay muchas más autoras”.

“La idea es facilitar la adquisición de obras por parte de un público que quizás no esté acostumbrado a comprar arte”, dice De Castro. Por eso pidieron a los autores y autoras rebajar el precio de las obras donadas: el trabajo más barato cuesta 100 euros; el más caro, 5000. El año pasado consiguieron vender 68 obras y recaudaron 42.000 euros. En esta edición ya han vendido casi la mitad de las piezas. Las imágenes pueden adquirirse en la sala de exposiciones o a través de la web del proyecto, donde se podrá seguir comprando cuando la muestra finalice.