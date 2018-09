Orozco, el “campeón de las desimputaciones”

Hasta en seis causas se ha visto desimputado el ex alcalde de Lugo, Xosé López Orozco, lo que le ha llevado a concluir, bromeando, que es el “campeón” de las desimputaciones “sin hacer nada”. Y es que el último auto de la Audiencia Provincial que dicta el “sobreseimiento provisional” (no libre) con respecto a la adjudicación de la grúa a Cechalva, dentro de la Pokémon, le lleva a confesar que está “muy satisfecho”, escudándose en que dicho auto judicial junto con “el informe del fiscal son claros, concisos y contundentes”. Dicho esto, y salvada esta investigación, incide en que “no justifica que hiciera nada, como siempre dije, también critica el hecho de que se tardara tanto tiempo en desimputarme”.

Aún le quedan tres imputaciones, otra sobre la ORA que confía que al igual que ha ocurrido con la grúa le exonere. “Yo soy lego en derecho, pero si uno lee el auto de la Audiencia viene a advertir que el de la ORA va llevar el mismo camino, cuando sepamos dónde está el sumario, no sabemos sí la juez (Pilar de Lara) lo envió a Madrid o no. No lo sabemos”, protesta. Además sigue investigado en la causa sobre el Garañón, la urbanización paralizada judicialmente a los pies del parque Rosalía de Castro, adelantando que la próxima semana sus abogados pedirán el archivo de la misma.

Y finalmente tendrá que hacer frente a otra imputación, junto con la alcaldesa Lara Méndez, tendrán que prestar declaración el próximo 18 de octubre por una denuncia del CSIF por el nombramiento del asesor jurídico del concello de Lugo.

Orozco se tuvo que sacrificar en la alcaldía en 2015 al no contar con la bendición de los “partidos de izquierda” por sus imputaciones. BNG y Lugonovo forzaron la salida del exalcalde, para permitir la investidura de la socialista Lara Méndez. “Lo triste es que sean de izquierdas, que me condenaron por no escucharme y hoy no soy alcalde por su condena”, lamenta.

Ya vía twitter, ha expresado que “a pesar de que se vulneraba la Constitución y la Declaración de Derechos Humanos, dimito ante la presión de aquellos que fueron incapaces de ganarme en las urnas. Es de lo que más me apena: ver a una llamada izquierda cobrarse una víctima política de un modo tan torticero”.

A través de esta red social, concluye que es “el momento de recordar a mi familia que me apoyó con mucha fuerza y cariño. A mis compañeros de Gobierno y Partido. A algún miembro de la Corporación, del que oculto el nombre por si le hago daño. A personas de otros partidos que incluso me defendieron”.