Tienda de manicura china por fuera, fiestón por dentro

En Moncloa acaba de abrir sus puertas un nuevo local: Uñas Chung Lee. Este centro de manicura y pedicura podría ser uno más del barrio, pero esconde un secreto: si se penetra en el mismo, y tras cruzar un pasillo, aparece una enorme discoteca donde domina el color flúor. “Es como entrar en la trastienda de una tienda de uñas china y que, de repente, te encuentres con que has aparecido en Asia”, dice Iñaki Fernández, empresario, productor y creador de este concepto de discoteca “clandestina”.

Su primera experiencia en locales que no son lo que parece fue en Tirso de Molina, en Medidas Puri, que inauguró hace casi dos años. En esa ocasión, Puri, la regente de una decadente tienda de medias, decidía pasarse a la noche para intentar mejorar sus ingresos. Así, empezó a organizar fiestas clandestinas. Aunque las citas eran supuestamente secretas, en pocas semanas todo Madrid hablaba de Puri, que era un personaje inventado (“Puri es la madre de una de las bailarinas del show”, recuerda Fernández).

ampliar foto Una de las 'performance' en el local Uñas Chung Lee. LIGHUEN DESANTO

En las fiestas de Puri no solo hay músicón y buen rollo sino también performances y coreografías con la firma de Chevy Muraday, premio nacional de danza en 2006. “Como la experiencia con Puri fue tan bien, hemos trabajado el mismo equipo”, incide Fernández. En ese equipo también están el escenógrafo y figurinista Felype de Lima y el iluminador Juanjo Llorens. Grandes nombres de la escena teatral y que Fernández conoce por su experiencia como productor, al frente de Let´s go (creadora del fenómeno The Hole, del musical de La familia Addams y que esta temporada estrena en Madrid El jovencito Frankenstein)

“Tenía muchas ganas de crear una locura”, remarca Fernández. En este caso, una locura asiática en pleno Moncloa, zona que tiene muchos espacios nocturnos dedicados a estudiantes, “pero pocos para gente más mayor”, dicen desde Uñas Chung Lee. Por eso, en este local, que abre solo viernes y sábados, no pueden entrar menores de 25. “Hay un público potencial interesante en el barrio, donde también hay gente que quiere tomar algo en otros ambientes”, dice Fernández.

Además de inaugurar nuevo local, Chung Lee amplía el universo de Puri: después de triunfar en Tirso de Molina, Puri ha decidido abrir otro local, que va a llevar Lee. “Chung en realidad es María y la conocimos gracias a la cantante y actriz La China Patino”, relata Fernández. “Hay una chica, en la tienda de al lado de mi casa, que canta muy bien”, le dijo Patino al productor. “Pero Chung Lee ahora mismo está en China”, dice Fernández con cierto misterio, pues el local inaugura oficialmente hoy: “Ella es cantante y está de gira en China, pero en un mes la tenemos de vuelta”.