Tensión por la "jornada gratis" de Uber y Cabify

La difícil convivencia de taxistas y conductores de vehículos de alquiler con conductor (VTC) se pondrá a prueba en las próximas 48 horas, antes de que el Gobierno apruebe el viernes un real decreto ley que afectará a ambos. Previendo que la norma les será perjudicial, las VTC han movido ficha. Ofrecerán este miércoles una promoción que ha enfurecido a los taxistas y el jueves se concentrarán en la Castellana.

Las acciones del sector VTC, el que usan multinacionales del transporte urbano de pasajeros como Uber o Cabify, han revivido el miedo a que se repitan episodios de violencia como los de julio, cuando los taxistas fueron a la huelga. Entonces, tanto taxistas como conductores de VTC denunciaron agresiones físicas y rotura de lunas y neumáticos.

La letra pequeña del “día gratis” La “jornada gratis” de Uber y Cabify es en realidad una promoción con límites. Una importante es que no afecta a las horas puntas de la mañana. Solo será válida entre 10:00 y 22:00 horas. Otra es que si la demanda es alta podrían producirse grandes retrasos en el servicio (En Madrid, la flota de VTC es de 5.277 coches). En el caso de Uber, no habrá límites de viajes, según un portavoz. Pero quedarán excluidos de la promoción los viajes pedidos fuera de la M50 en Madrid. En cuanto a Cabify, la oferta se limita a un viaje por usuario y tendrá un importe máximo de 30 euros.

La mecha puede prender de nuevo con ocasión del esperado real decreto ley que el Ministerio de Fomento ha negociado desde finales de julio con las federaciones de taxistas y la patronal Unauto VTC. El mayor punto de fricción gira en torno a la exigencia de una segunda licencia regional o municipal a las VTC y la posible supresión de las VTC sobrantes para que se cumpla la proporción de una licencia de VTC por cada 30 taxis, una demanda de los taxistas.

Aunque no se conocen los detalles de la norma, los portavoces del VTC anticipan que la redacción será contraria a sus intereses y no han ahorrado dramatismo. “Si esto sigue por donde parece y el ministro no se replantea la cuestión, habrá miles de trabajadores que engrosarán las listas del paro”, dice Eduardo Martín, presidente de la asociación mayoritaria Unauto VTC.

En particular, se desconoce si la norma permitirá la retirada de licencias VTC a quienes ya tienen una. Madrid, con 15.523 taxis y 5.277 VTC está muy lejos de cumplir con la proporción de 1/30. En este conflicto, el Ayuntamiento se ha posicionado a favor de los taxistas. La delegada de Movilidad, Inés Sabanés, ha dicho que confía en que el real decreto ley permita la creación de una licencia urbana madrileña para que el Ayuntamiento pueda exigir la ratio de una licencia de VTC por cada 30 taxis.

Viaje con descuento



Con la esperanza de influir en el texto redactado por Fomento, el sector del VTC pretende ganarse a la opinión pública con su descuento de hoy. Aunque ha sido malinterpretado por algunos medios como “un día gratis” de Uber y Cabify, los usuarios de estas aplicaciones solo podrán disfrutar de una reducción de precio en su primer viaje de hoy. Los conductores de Uber y Cabify seguirán percibiendo su remuneración y serán las empresas de VTC las que corran a cargo con el costo de esta iniciativa, según Unauto VTC.

La extraordinaria iniciativa ha suscitado dudas sobre su legalidad. Fuentes municipales han consultado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia si la oferta supone competencia desleal.

En respuesta a la promoción de las VTC, la asociación de taxistas Elite Taxi, que dice tener 2.000 asociados en Madrid, ha instado a los taxistas a que aprovechen la oferta para reservar viajes de Uber y Cabify, a los que llaman “Mugre” y “Esclavify”. “Ya que es gratis os animamos a que habléis tranquilamente con esas personas y les hagáis ver que están siendo utilizados y esclavizados”, dice en un comunicado.

En cuanto a la concentración de este jueves, que está convocada por la Plataforma VTC a las 11.00 horas desde la Glorieta de Emilio Castelar, discurrirá por el Paseo de la Castellana hasta Nuevos Ministerios, en las proximidades del Ministerio de Fomento.

En medio de este clima, algunos conductores dicen estar inquietos por su integridad. “Me preocupa este ambiente de tensión”, dice Edison, un conductor de Uber que prefiere no dar su apellido. “No sé si será seguro salir a trabajar”.