El PSOE marca distancias con Carmena

Manuela Carmena hizo un guiño al PSOE el lunes pasado cuando confirmó que repetirá como candidata a la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de 2019 con una plataforma de individuos, no de partidos. “Estoy segura de que habrá personas del partido socialista a las que les apetezca unirse", dejo caer. José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid, marca distancias con la alcaldesa y asegura que el anuncio les ha resultado “absolutamente indiferente”. “Lógicamente nosotros no podemos controlar que pueda haber algún socialista que le apetezca ir en esa lista”, reconoce sin embargo.

Franco cree que la invitación de Carmena es más “un deseo de la alcaldesa que una realidad”, una opinión que comparte Purificación Causapié, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid. “Yo creo que los socialistas comprometidos y los socialistas de verdad, van a estar en la lista del Partido Socialista Obrero Español”, asegura el secretario general. “El PSOE tiene más futuro y es más sólido que la plataforma de Carmena”, añade Causapié.

La regidora madrileña puso a Pablo Iglesias, líder de Podemos, y a Pedro Sánchez, del PSOE, en el mismo nivel cuando se le preguntó por la reunión que había mantenido con el primero para anunciarle su decisión. El encuentro se produjo, dijo, por “pura deferencia” y añadió que por el mismo motivo había enviado un mensaje a Pedro Sánchez. La lectura que hace Franco es que “está creando un proyecto puramente personal y lo está intentando disfrazar de esta forma; y de alguna manera esto supone una enmienda a la totalidad de lo que fue Ahora Madrid y su espíritu”. En las elecciones de 2015, Carmena fue la candidata oficialista de Podemos en la coalición que ahora gobierna el Ayuntamiento.

“No hay ningún tipo de acercamiento. No hay nada más que el deseo por su parte de que haya una buena relación porque sabe que necesita al PSOE para gobernar y para llegar a acuerdos”, insiste Causapié. Durante esta legislatura, su partido, cuyo apoyo fue clave para que Carmena gobernase, ha mantenido buena relación con el Gobierno municipal y han llegado a acuerdos puntuales, aunque algunos socialistas son partidarios de posiciones más fuertes.

Sus propios tiempos

El líder regional socialista defiende que su partido va a salir a ganar “con programa, con personas y con proyecto muy definido y muy atractivo”. “Vamos a ir marcando nuestros tiempos, sin agobiarnos y sin que esto represente ninguna presión añadida ni nada por el estilo”, asegura. El miércoles pasado la ejecutiva regional aprobó el calendario de primarias para los municipios de la Comunidad de Madrid pero se reservó celebrar las de la capital después de noviembre. Será Ferraz quien decida finalmente los tiempos.

“Tenemos el mejor proyecto y el mejor partido; solo nos falta un candidato que elegiremos en primarias, pero tenemos lo más importante”, coincide Antonio Miguel Carmona, el concejal socialista que encabezó la candidatura en 2015. El edil, que fue apartado de la portavocía municipal poco después del arranque de la legislatura, está convencido de que su partido ganará en los comicios de 2019. Otras fuentes socialistas apuntan sin embargo, en privado, que Carmena les ha tomado la delantera con su iniciativa, aunque confían en recuperarse.

El partido socialista todavía no tiene ningún nombre sobre la mesa para competir contra Manuela Carmena, según Franco, pero el secretario general madrileño está seguro de que será alguien con la entidad suficiente para lograr una victoria. “En ningún sitio está escrito que vaya a ganar Manuela Carmena, eso lo tienen que decidir los madrileños en mayo”, insiste. Aunque opina que la alcaldesa “quizás no tenga intacto el tirón que tenía hace tres años”, reconoce no será una rival fácil porque “mantiene cierto prestigio que tenía en la sociedad de Madrid”.