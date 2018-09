Títeres y astronautas

A caballo entre el cierre de la programación estival y el comienzo de la nueva temporada, el fin de semana viene marcado por actividades de muy distintas naturaleza. El cine de verano Fescinal (Parque de la Bombilla) cierra sus puertas el domingo, con una sesión gratuita (en homenaje a Tierno Galván) doble, que proyectará dos clásicos del cine familiar Indiana Jones, en busca del arca perdida y Los Gremlins.

El Teatro de Títeres del Retiro retoma la actividad tras finalizar el festival del verano con un taller de construcción de títeres de guante impartido por la veterana compañía La Tartana. Será el primer taller del ciclo Hazlo tú mismo. Construcción con material reciclado, dirigido a participantes de 6 a 12 años, que mediante juegos conocerán las diferencias entre diseñar títeres de guante, de hilo, máscaras y bunraku japonés . Las sesiones tendrán lugar los sábados y domingos hasta el 30 de septiembre (11.00), con una duración de dos horas y se dividen en una primera parte de taller y otra, de actividad participativa

Justine Brax se ha convertido en una joven figura de la ilustración. Su trabajo forma parte de la exposición Tres miradas para ampliar el mundo que se puede ver en el Museo ABC hasta el 16 de septiembre. Entre los originales expuestos de Brax, su particular visión de la selva de Rudyard Kipling, donde tienen lugar las historias del niño salvaje Mowgli.Junto a François Roca, con dos obras; Anya y Tigre Blanco y La hija del samurái, realizadas en óleo y Éric Puybaret, del que se exponen originales en acrílico sobre lienzo componen la terna de la muestra. El taller ¡Vente al espacio! que organiza la Fundación Canal (C/ Mateo Inurria, 2) propone a los niños de 6 a 13 años (divididos en dos grupos de edad) convertirse en astronautas para descubrir el espacio y su relación con el medio ambiente. Mediante sorprendentes experimentos los niños podrán responder cuestiones como ¿qué ocurre cuando un astronauta tira un vaso de agua?, ¿es verdad que en el espacio no se oye ningún ruido?