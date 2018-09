Gemma Nierga y los 'Òscars', apuestas de la temporada de TV3

Entretenimiento con programas y caras marca de la casa y la apuesta por valores seguros de la comunicación, como lo son Gemma Nierga y los Òscars— Òscar Andreu y Òscar Dalmau— destacan de la programación de TV3 para la nueva temporada que acaba de arrancar. Una parrilla cerrada casi en tiempo de descuento ya que la continuidad de algunos espacios, como El Foraster, y los compromisos de producciones de series estuvieron en el aire hasta mediados de junio pasado, cuando el Gobierno catalán aprobó una aportación extraordinaria de 20,4 millones de euros. “El panorama era mucho más pesimista hasta hace unos pocos meses”, reconoció el director de TV3, Vicent Sanchis, en la presentación de la parrilla.

Las novedades se introducirán de forma paulatina. La primera será Gemma Nierga con Els Meus Pares, a partir del próximo jueves y lo hará en el primetime de la noche, después de Polònia. “Muchas veces te preguntas cómo eran de pequeños los personajes que se han hecho famosos y cómo son sus padres y este programa trata de explicarlo”, afirmaba la periodista que regresa a TV3 con un espacio propio, la cadena donde empezó su larga trayectoria profesional con Dit i Fet en 1989. “De momento hago un cambio de registro total y después de tantos años de radio regreso a la televisión”, concretaba. Irá a las casas de los padres de Quim Masferrer, el protagonista de El Foraster, de Andreu Buenafuente o del ex futbolista del Barça, Xavi Hernández. “No me lo pensé ni un minuto cuando me hicieron la oferta. Es un caramelo”.

Otra de las apuestas de la parrilla llegará el 8 de noviembre de la mano de Óscar Andreu y Òscar Dalmau con La nit dels Òscars. Un late show en directo y con público que tendrá parte activa desde el plató y desde casa. “Creemos que hace falta recuperar la tradición del show nocturno del estilo que hicieron Andreu Buenafuente o Toni Soler. Tendremos colaboradores pero puedo adelantar que entre ellos no estará Pilar Rahola”, ironizó Òscar Dalmau sobre la asidua presencia de la comentarista en la cadena pública catalana. Rahola, que tiene un espacio fijo en las tardes del Tot es mou, sí que seguirá como colaboradora en el Preguntes Freqüents que vuelve este sábado en su segunda temporada y bajo el timón de Laura Rosel que negó que el espacio que dirige de más relevancia a unas voces políticas frente a otras. Una acusación que se repite desde algunos sectores del arco político no independentista a la que también replicó Sanchis: "se ha adjudicado esa etiqueta al programa y no es cierto. Tanto en él como en las tertulias de TV3 se hace un esfuerzo por la pluralidad. En todo caso, los hay que no quieren venir".

Consejeros "caducados" La presentación de la nueva temporada se hizo en el plató del Preguntes Freqüents ante la mayoría de los profesionales que protagonizarán la parrilla y la plana mayor del consejo de gobierno de los miembros de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) que tiene su mandato caducado desde hace meses alguno de ellos, o años, en otros casos. Una anómala situación que no tiene visos de solucionarse a corto plazo, entre otras cuestiones porque su relevo tiene que ser pactado en el Parlament que no volverá a tener actividad normal hasta octubre. Precisamente, la comisión de control de la CCMA tiene previsto reunirse la primera semana de ese mes. A diferencia de lo que ocurrió en la presentación de la temporada pasada, en la que la política tuvo una especial relevancia - Sanchis avanzó que se reforzarían los programas informativos por las jornadas que se avecinaban- , este jueves la incursión en esas cuestiones se limitó a la presentación del documental Històries de Palau que se emitirá en la Diada. El periodista Antoni Tortajada dirigirá un documental de 80 minutos sobre la historia del Palau, lugares que no son conocidos y personas que trabajan en él con funciones que no son conocidas. El president de la Generalitat, Quim Torra, también interviene.

Otra de las novedades de la temporada es El got d’aigua que se estrena este viernes. Se trata de un talent show dirigido a jóvenes de entre 15 y 22 años con el reto de ser los mejores oradores en un tiempo muy acotado:un minuto y medio. Los participantes — seleccionados entre estudiantes de institutos y universidades catalanas — tendrán que pasar eliminatorias. En su ayuda, estarán asistidas por dos coachs, la actriz Alba Florejachs y la profesora de Derecho Público Gemma Lligadas. El programa lo conducirá la periodista Samantha Vall.



Trenquin Tòpics, pilotado por Queco Novell sobre los tópicos catalanes, se empezará a emitir en el primer trimestre del año próximo. En cuanto a las series de ficción, la apuesta de las noches de los lunes —que sucederá a La Catedral del Mar — será Si no t’hagués conegut, una producción de TV3 con colaboración de la productora Diagonal TV sobre una idea original de Sergi Belbel. Una historia en la que hay de todo, ciencia ficción, drama y muerte, con Pablo Derqui y Mercedes Sampietro encabezando el reparto. Y una serie que TV3 ya ha vendido a la plataforma Netflix, como también ha hecho con la primera temporada de Benvinguts a la família, de la que llegará a las pantallas catalanas una segunda entrega esta temporada. Sanchis se refirió a que los acuerdos con plataformas está siendo una manera de tener ingresos y de poder coproducir series y películas. Esta temporada también se estrenará La Dona del Segle una coproducción con TVE dirigida por Sílvia Quer y con un reparto que encabeza Elena Martín.

Està Passant, Cases d'algú, APM?, Cuines, This is Art, Al Cotxe y Quatre Gats son espacios que repiten en la parrilla del nuevo curso.