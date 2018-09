La tormentas anegan El Raval

La Filmoteca de Catalunya pocas veces ha tenido que suspender sus proyecciones. Ayer fue una de ellas. La sede —en la plaza Salvador Seguí, situada en el barrio barcelonés de El Raval— no pudo contener la tromba que le cayó de madrugada. Varias salas quedaron inundadas.

Un fuerte temporal de lluvia con gran cantidad de aparato eléctrico asociado afectó ayer a toda Cataluña. Se cebó especialmente con Barcelona, donde las calles parecieron convertirse en auténticos ríos de agua en los que era imposible transitar y sobre los que llegaron a flotar contenedores e incluso vehículos.

El Servicio Meteorológico de Cataluña contabilizó un total de 44.805 rayos, de los que 572 tocaron tierra en la comunidad autónoma, 134 de ellos en la comarca del Barcelonès.

La mayor cantidad de lluvia cayó en la estación de la Font del Gat en Montjuïc, donde se llegaron a contabilizar 111,2 litros de agua por metro cuadrado. Pero donde más daño causó el temporal fue en el céntrico barrio de El Raval, donde cayeron 85,8 litros de agua por metro cuadrado en cuestión de minutos. El agua colapsó el sistema de alcantarillado y afectó especialmente a la avenida del Paral·lel y todas las calles hasta La Rambla, donde se inundaron sótanos y hubo daños en el mobiliario urbano. Algunos comerciantes de la zona achicaron el agua de sus locales durante buena parte de la mañana.

Como consecuencia de las lluvias, varias estaciones del metro, sobre todo el de la línea 3, quedaron fuera de servicio o con los vestíbulos intransitables como la estación de Paral·lel, Poble Sec o Liceu durante varias horas. Solo los Bomberos de Barcelona realizaron un total de 180 salidas desde las cuatro de la madrugada hasta las siete de la mañana.

Otra de las instalaciones culturales afectadas fue el Museu Marítim, que también quedó cerrada porque el agua penetró hasta el interior de la instalación. Está previsto que tanto la Filmoteca como el Marítim reabran hoy sus puertas.

La fuerte tromba de agua hizo caer un trozo de falso techo del pasillo de acceso a la UCI del Hospital del Mar, sin que se produjeran daños personales ni afectaciones al servicio asistencial, según explicaron a la agencia Efe fuentes del hospital. El techo —que enseguida empezaron a reparar los operarios de mantenimiento— no causó ninguna afectación al servicio, más allá de tener que utilizar el otro acceso del que dispone la UCI mientras se lleva a cabo la reparación. El agua también entró en el vestíbulo del hospital e inundó una parte del aparcamiento de ambulancias, situado en la planta -1, porque la intensa lluvia bajó por la rampa. El agua, sin embargo, no llegó a entrar en Urgencias, que no vio afectado su servicio asistencial en ningún momento.

El fuerte aguacero inundó el sótano de la comisaría de los Mossos d’Esquadra del distrito de Ciutat Vella de Barcelona, según denunció la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (USPAC). El nivel del agua alcanzó varios centímetros de altura en el sótano de la comisaría. El agua tampoco respetó algunas instalaciones de la Guardia Urbana de Barcelona, sobre todo en el Eixample, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc, donde se sufrieron importantes daños.

Además de Barcelona, también se registraron cantidades importantes de lluvia en Boí (Lleida) donde cayeron 87,3 litros por metro cuadrado; en Ulldecona (Tarragona) con 55,6; y en El Prat de Llobregat (Barcelona), con 47,1 litros por metro cuadrado.

Los Bomberos de la Generalitat trabajaron durante toda la noche en más de 500 incidencias relacionadas con el fuerte aguacero. La mayoría fueron inundaciones en bajos, filtraciones, desprendimientos de techos u obstáculos en la calzada y caídas de árboles por el fuerte viento. En Reus, el hospital de Sant Joan estuvo tres horas sin luz, por lo que la Guardia Urbana se vio obligada a montar un dispositivo especial en el centro sanitario.