Manuel Valls impartirá clases de Derecho y Gobernanza en ESADE

El ex primer ministro de Francia Manuel Valls, que está estudiando una oferta de Ciudadanos para encabezar su candidatura a la alcaldía de Barcelona en las próximas elecciones municipales, impartirá este año clases en el Grado de Derecho y Global Governance de ESADE Law School en la capital catalana. Según ha informado el centro educativo, Valls dirigirá e impartirá la asignatura Procesos migratorios y geografía urbana en la Facultad de Derecho de ESADE, en la que analizará los procesos migratorios, las políticas de integración y cómo afectan a los modelos de ciudades. El decano de ESADE Law School, Eduardo Berché, ha afirmado que "la incorporación de Manuel Valls a ESADE permitirá que los alumnos del Grado en Derecho y Global Governance puedan vivir la experiencia única de aprender y conocer la visión de una persona que ha estado en la primera línea de la política internacional".

Para el decano, la presencia de "líderes globales" en el programa "acerca el conocimiento a la práctica, impulsa la reflexión y el debate en clase sobre las principales cuestiones de orden global del momento y permite a los alumnos estar mejor preparados para sus futuros retos profesionales en un entorno internacional".

La asignatura que impartirá este curso Valls se dará en cuarto curso del Grado en Derecho y Bachelor in Global Governance de ESADE y abarcará "el reto de la inmigración en Europa, su respuesta y cómo afecta a los modelos de ciudad", según ha avanzado el propio Manuel Valls. La incorporación de el ex primer ministro francés a ESADE Law School se suma a los fichajes para este año de destacados profesionales y expertos en diversos ámbitos del derecho como David Velázquez, ex magistrado de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, o la abogada experta en arbitraje internacional Patricia Saiz.

Manuel Valls es licenciado en Historia por la Universidad de París I Tolbiac, fue alcalde de Évry y consejero regional antes de ser ministro del Interior (2012-2013) y primer ministro de Francia (2014-2016).