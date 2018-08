PP y PSOE rechazan un pleno en el Parlamento para crear una comisión de investigación sobre el Marisquiño

PP y PSdeG han rechazado la convocatoria de un pleno extraordinario en el Parlamento de Galicia para debatir, entre otras cuestiones, la creación de una comisión de investigación sobre el derrumbe de un muelle durante el festival O Marisquiño de Vigo, el pasado 12 de agosto, en el que resultaron heridas más de 460 personas.

Así, populares y socialistas han votado en contra de la propuesta presentada por En Marea y BNG, y que ha sido tratada este jueves en la reunión de la Diputación Permanente de la Cámara gallega. Los grupos proponentes solicitaban la celebración de un pleno extraordinario para que compareciesen tanto el presidente Feijóo como el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, así como para debatir la creación de una comisión de investigación que analizase las posibles responsabilidades políticas derivadas del suceso.

La negativa de PSdeG y PPdeG a convocar ese pleno ha suscitado las críticas de la portavoz nacionalista, Ana Pontón, quien ha lamentado el "espectáculo cutre" de ambas formaciones y la "falta de respecto a los ciudadanos y a la democracia" por no querer abordar un accidente en el que "falló toda la legislación y todos los controles".

En la misma línea, el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha reprochado a populares y socialistas que hayan desperdiciado una "oportunidad" de "arrojar luz" sobre lo ocurrido, porque "prefieren encubrirse mutuamente".

Durante las intervenciones en la reunión de la Diputación Permanente, la portavoz del BNG ha apelado, sin éxito, a la "conciencia" de los diputados y ha subrayado que la celebración de un pleno extraordinario sobre el accidente de O Marisquiño "es lo mínimo" que los responsables políticos pueden hacer para "dar la cara", como es su "obligación" cuando se produce un accidente en una infraestructura de titularidad pública.

Además, ha proclamado que ese pleno, en cuyo orden del día proponían crear una comisión de investigación, es una "deuda" con las víctimas del siniestro, que "tienen derecho a tener respuestas", y serviría para "paliar" en parte la "imagen bochornosa" de PP y PSOE "echando balones fuera".

Según Ana Pontón, el "problema" en este siniestro, es que "no hay un único maquinista" (en clara alusión al accidente de Angrois), sino que varias administraciones estuvieron implicadas en la cofinanciación del evento, en la cesión de espacios, autorizaciones para actividades, etc. "Por eso tiene que ser el Parlamento en el que investigue, y para tomar medidas para que no vuelva a ocurrir", ha aseverado, al tiempo que ha expresado su deseo de que la investigación judicial abierta sea "rápida" y "sin interferencias".

Por su parte, el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha defendido la necesidad de un pleno extraordinario en el Parlamento como una "oportunidad política" para que Núñez Feijóo "pase de ser un presidente abochornado" a uno que ofrezca explicaciones verosímiles, como él mismo reclamó horas después del accidente.

Villares ha explicado que la implicación de la administración autonómica en el evento empieza con la aplicación de una ley gallega de espectáculos, pasando por la responsabilidad de un presidente del Puerto nombrado por la Xunta, y acabando por un dispositivo sanitario en el que "no se reforzaron las Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro".

Además, también ha recalcado que la comisión de investigación "cumple una función que no puede cumplir la investigación judicial", esto es, que depura responsabilidades políticas y puede proponer medidas para que no se repita un accidente así en el futuro.

Por su parte, tanto PP como PSOE han rechazado la convocatoria de ese pleno argumentando, entre otras cosas, que debe respetarse la "autonomía local" en un asunto en el que se ventilan competencias municipales y, en todo caso, estatales. Así lo ha mantenido el diputado socialista Abel Losada quien, haciéndose eco de los argumentos que sostiene el gobierno local de Vigo, ha recordado que el accidente no fue un derrumbe de una pasarela, sino el colapso de una estructura de hormigón, "de uso estrictamente portuario".

Losada, tras criticar las diferentes versiones del Puerto --hablando primero de fallo estructural, luego de responsabilidad municipal y, finalmente, de la responsabilidad de la organización--, ha incidido en que el Ayuntamiento olívico "autoriza aquello para lo que se le pide autorización" y ha recordado que hubo una reunión de seguridad previa a la celebración de O Marisquiño y nadie manifestó ninguna reserva".

Finalmente, el parlamentario del PSdeG ha expresado su rechazo a la creación de una comisión de investigación porque, según ha indicado, la misión de este tipo de órganos "no debe ser acumular frustraciones". "Parecía que habíamos aprendido algo de la comisión de las cajas, pero no", ha sentenciado.

Mientras, la representante del PP, Teresa Egerique, ha proclamado que "no tiene sentido" un pleno extraordinario cuando el gobierno gallego "va a dar la cara" y cuando la actuación de la Xunta fue "impecable". El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido su comparecencia en el pleno de la Cámara para abordar el accidente y, previsiblemente, lo hará en la primera sesión ordinaria de septiembre (en el pleno del 11 y 12).

Así, la diputada popular ha defendido la coordinación "ágil y eficaz" del dispositivo sanitario desplegado en el accidente, y ha subrayado que la existencia de una ley gallega de espectáculos y su cumplimiento es "la garantía" para que no vuelvan a ocurrir siniestros así en el futuro.

Egerique ha apostado por centrar el debate sobre O Marisquiño en el ámbito local, y ha instado al alcalde Abel Caballero a dar las oportunas explicaciones en el pleno municipal extraordinario convocado para el 5 de septiembre. "Queremos ver esa elocuencia del alcalde telonero en los conciertos, del 'dueño' de las Islas Cíes, de la estrella televisiva, del que parecía que era el organizador de O Marisquiño. Queremos escucharle el 5 de septiembre en Vigo", ha reclamado.