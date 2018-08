Detenido por esconder el cadáver de su hermano cinco meses en casa para cobrar su pensión

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 68 años en el barrio de Sant Andreu de Barcelona que ha escondido el cadáver de su hermano durante cinco meses en su casa para seguir cobrando su pensión. Alertados por un vecino, los agentes se desplazaron en el domicilio del detenido y le preguntaron donde estaba su hermano. Les respondió que ya no vivía en el piso y que no sabía donde estaba. Sin embargo, el hedor que se respiraba condujo a los Mossos a una habitación del piso donde encontraron el cadáver del hombre, tapado con unas sábanas y momificado. Según el detenido, murió de manera accidental en marzo y lo escondió porque no disponía de recursos económicos.

El arrestado, de nacionalidad española, está acusado de omisión del deber de socorro y estafa bancaria. Según los Mossos d'Esquadra, el hombre respondió afirmativamente a la petición de los agentes de entrar al domicilio. El hecho de que no dispusiera de ninguna pensión ni recursos económicos de ningún tipo convertía la pensión de su hermano en su única posibilidad de subsistencia económica. Por este motivo, declaró, no había comunicado a nadie su muerte.

Los agentes comprobaron que el cadáver no presentaba ningún signo de violencia a pesar de que habrá que esperar al resultado de la autopsia. El detenido pasará a disposición judicial durante las próximas horas.