Arrimadas sugiere desacatar a la policía catalana por los lazos amarillos

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, salió ayer en apoyo al portavoz de esa formación en el Congreso, Juan Carlos Girauta, que el pasado domingo sugirió en Twitter no admitir la autoridad de la “policía política” de la Generalitat en el caso de identificaciones por retirar lazos amarillos. “[Girauta] se refería a que no se tiene que aceptar la autoridad de la policía cuando actúa como policía política”, aseguró Arrimadas en una entrevista en RAC-1, en la que también cargó contra el Govern por “animar a la gente a ocupar el espacio público”.

Los Mossos abrieron diligencias la semana pasada contra un grupo de personas que retiraban lazos amarillos en Tarragona y defienden que esta acción puede ser sancionada con la ley de Seguridad Ciudadana. Arrimadas aseguró que la policía autonómica está siendo utilizada por el Govern para perseguir a las personas que defienden que se está haciendo un uso partidista del espacio y edificios públicos “contra el constitucionalismo”. “Una policía actúa como policía política cuando se la anima a no cumplir una resolución judicial, como pasó el 1 de octubre”, ejemplificó Arrimadas.

Ciudadanos, amparándose en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha realizado llamamientos a los vecinos para que quiten los lazos amarillos, aunque ayer la líder de este partido recordó que “la limpieza” la deberían hacer los ayuntamientos. Aquella resolución, que está recurrida por el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, prohíbe a los poderes públicos colocar símbolos partidistas, pero no menciona que deban retirar los que coloquen los particulares.

“Hay cosas que no se pueden hacer y que no son delito en el ordenamiento jurídico”, justificó Arrimadas. El consejero de Interior catalán, Miquel Buch, calificó de “absoluta irresponsabilidad” el posicionamiento de la jefa de la oposición en Cataluña. “Respete nuestra institución y no ponga en duda su profesionalidad y neutralidad”, pidió el consejero.