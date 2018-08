El kamikaze de la M-30 sufrió un paro cardiaco en el hospital

Antonio B. M., el conductor kamikaze que recorrió unos 19 kilómetros en sentido contrario en la M-30 el pasado sábado, sufrió un paro cardiaco una vez que se encontraba ingresado ya en el hospital Clínico, según confirmaron fuentes policiales. Los investigadores están a la espera de poder interrogarlo, ya que se encuentra detenido y bajo custodia en el centro hospitalario.

El supuesto kamikaze entró en la M-30 a la altura del kilómetro 2, en el puente de los Sagrados Corazones. Varios conductores avisaron de que el vehículo iba hacia el sur por el anillo exterior de la vía de circunvalación, cuando por esos carriles de circula hacia el norte de la ciudad. Sufrió un accidente en el kilómetro 21, detrás de la Facultad de Veterinaria y el palacio de la Moncloa.

El hombre, que se resistió a ser rescatado de su vehículo —un Audi A-4 descapotable matriculado en julio de 2005—, fue trasladado con pronóstico menos grave al servicio de urgencias del hospital Clínico. Mientras le atendían en este centro, el hombre entró en parada cardiorrespiratoria, de la que pudo ser recuperado por los sanitarios.

Consumo de drogas

La policía pidió que le hicieran una extracción de sangre para determinar si había consumido alcoholo algún tipo de droga. Las muestras fueron remitidas al Instituto Nacional de Toxicología, con sede en Las Rozas, y los resultados no se conocerán hasta dentro de unos 20 días, como mínimo. Fuentes de la investigación no descartan que el supuesto kamikaze no tomara algún estupefaciente que le provocara esa agresividad al ser rescatado y el posterior paro cardiocardiaco.

Fuentes policiales explicaron que la Jefatura Provincial de Tráfico había retirado en al menos tres ocasiones el carné de conducir a Antonio B. M. por cometer infracciones administrativas. Los investigadores están comprobando si un juez le retiró el permiso en una cuarta ocasión por cometer un delito contra la seguridad vial.

El arrestado continuaba ayer ingresado en el hospital Clínico bajo custodia policial y detenido acusado de un delito de homicidio imprudente en grado de tentativa y por un delito contra la seguridad vial. Se espera que los agentes de la Policía Nacional le interroguen en las próximas horas.