La donación de sangre cae un 40% este agosto

El Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña alertó ayer de que en agosto las donaciones de sangre se han reducido un 40%. El director asistencial del banco, Enric Contreras, aseguró que lo normal es que en esta época del año se reduzca un 30%, pero la ola de calor de la semana pasada y las tormentas han provocado un “cambio de hábitos en los donantes”. Contreras alertó que hay reservas de sangre para ocho días cuando “lo óptimo es que sean para diez días”.

El director asistencial destacó que en las donaciones se obtienen tres tipos de componentes: “Los glóbulos rojos que se pueden conservar durante 40 días, el plasma puede aguantar en buen estado tres años y las plaquetas que caducan a los cinco días de la extracción”. Precisamente es en las plaquetas donde se encuentra el principal problema y la situación no se calcula que vaya a mejor. “Creemos que se agravará esta semana a causa del puente, es posible que tengamos que ponernos en contacto con donantes específicos de plaquetas para intentar no quedarnos sin reservas”, aseguró.

Este verano se había marcado las 35.000 donaciones como “cifra óptima” a conseguir entre julio y agosto para atender a enfermos y accidentados. Aún así, explicó que no está siendo un mal verano porque en julio las donaciones se mantuvieron en los niveles previstos, pero que “a día de hoy se han conseguido 19.210 donaciones, un 10% menos de lo esperado”. Por ello, animó a la ciudadanía a acudir a los 12 puntos fijos de donación habilitados en los principales hospitales del territorio, así como a participar en las 60 campañas programadas cada semana en distintos puntos de la región.