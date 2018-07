Puigdemont congela el reparto de funciones en el PDeCAT

C. Castro

La primera ejecutiva del Partit Demòcrata Català (PDeCAT) ha decidido aplazar el reparto de funciones del nuevo cónclave y los posibles cambios en el grupo del congreso de Diputados. David Bonvehí, nuevo presidente del partido, ha señalado que la nueva cúpula, la primera tras la convulsa asamblea que forzó el relevo de Marta Pascal, formada por 18 nuevos miembros y 12 procedentes del anterior cónclave, es "plural y con diferentes acentos" pero que les moverá la "unidad de acción". Su premisa es que el PDeCAT sea un partido "fuerte" pero que esté al servicio de la unidad transversal que propone la Crida, que alienta el expresident Carles Puigdemont. "Defendemos un partido fuerte pero somos conscientes de que la Crida es un movimiento transversal. Nos volcaremos a título individual pero seremos partícipes del proyecto", ha señalado.

En una conferencia de prensa en la sede del partido, Bonvehí ha explicado que Puigdemont es el líder "político y moral" del espacio y que este fin de semana han constatado, con su vuelta a Bruselas, el "fracaso" del poder judicial español. Su plan es que los seis miembros más próximos a Puigdemont sean quienes formen la comisión de evaluación para sentar las bases para integrarse y coordinarse con la Crida. El grupo lo integrarán el propio Bonvehí; la vicepresidenta Míriam Nogueras; los exconsejeros en prisión Josep Rull, Jordi Turull y Quim Forn, y Lluís Puig, que está en Bélgica.

Bonvehí ha apuntado que su intención es hablar con los diputados y senadores en Madrid. De momento y aunque él será un presidente ejecutiva, Maria Senserrich seguirá siendo la portavoz de los neoconvergentes. Los cambios en el Congreso apuntaban a que el diputado Carles Campuzano seguirá siendo el portavoz aunque Míriam Nogueras, la vicepresidenta de la formación, tendrá "un nuevo rol" y un mayor peso que de momento no concretó.

La dirección del PDeCAT ha brindado su confianza al Govern ante la comisión bilateral que, por primera vez desde 2011, se celebrará este miércoles en Barcelona entre los dos ejecutivos. Bonvehí ha recalcado, en la línea de Puigdemont, que el apoyo de los neoconvergentes no es gratis y ha instado a Pedro Sánchez a aclarar cual es su "receta" para Cataluña. Su objetivo ideal es lograr un referéndum acordado –"Lo aceptaría la mayoría del independentismo"– y ha advertido que no se puede obligar a Cataluña a renunciar a cualquier vía y a quedarse de "brazos cruzados" si no alcanza ese acuerdo.

Bonvehí ha iniciado esta nueva etapa justo cuando el juez de la Audiencia Nacional ha imputado al PDeCAT por el caso 3%. El nuevo presidente ha deplorado la decisión del magistrado y ha anunciado que la formación se personará para defenderse. "Conozco a nivel jurídico perfectamente el PDeCAT. Es un partido completamente nuevo", ha señalado. "Los hechos que se investigan ocurrieron en 2009 y 2010 y el PDeCAT nació en 2016. Conozco las interioridades del partido y su gestión económica y contable diferenciada de CDC. La base de asociados no es la misma que la de CDC. Esperamos que dentro de poco se deje la sombra. Nuestro partido es limpio y transparente y no se merece que alguien lo quiera ensuciar".