Móstoles suspende la celebración de un festival en El Soto debido a las protestas

El PSOE de Móstoles ha decidido suspender la celebración del festival de música Amanecer Bailando "ante las opiniones contrarias a la ubicación". Han tomado esta decisión a pesar de que "seguimos creyendo que el Parque de El Soto sería un sitio idóneo igual que otros parques urbanos de la ciudad para realizar actividades culturales y de ocio". El comunicado añade que lo hacen "después de haber soportado el Gobierno acusaciones e insinuaciones injuriosas de tener intereses ilícitos en la celebración de dicho evento". El Soto, con 387.716 metros cuadrados, está catalogado por el Ayuntamiento como parque singular.

"Hemos tomado la decisión de no celebrar el festival en dicho parque para que quede claro la independencia y libertad de este Gobierno ante cualquiera", remarcan en el escrito de tres párrafos. El Gobierno espera que se pueda encontrar otra ubicación. El comunicado finaliza con un duro reproche a los críticos con el emplazamiento del evento: "Los que se han opuesto a una actividad de ocio juvenil no consigan su objetivo, que no ha sido otro que pensar en sí mismos y no en los jóvenes de la ciudad".

El lugar elegido para celebrar el festival ha desatado una fuerte polémica en el tripartito que gobierna el municipio (PSOE, Ganar Móstoles e IU-LV). El evento, con capacidad para 15.000 personas, según los socialistas, iba a tener lugar en el parque natural de El Soto, de titularidad municipal y contiguo al parque regional del Curso Medio del Guadarrama. El PSOE, partido al que pertenece la alcaldesa, Natalia Posse, ha defendido siempre la idoneidad del lugar, mientras que sus socios de gobierno lo han rechazado por el destrozo que podría ocasionar.

El PP, en la oposición, también se ha mostrado contrario y las asociaciones vecinales decidieron abandonar la semana pasada los órganos de participación ciudadana en protesta.Esta tarde había prevista una manifestación apoyada por los grupos políticos, excepto por el PSOE, y por las asociaciones vecinales para intentar modificar el lugar de celebración.