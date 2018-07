De coche de delincuente a patrulla de la Guardia Civil

El condenado, J. P. T., se había ocultado en un pueblo de Toledo para evitar ser localizado, según fuentes de la Guardia Civil. Sin embargo, ese intento no le ha evitado que su Renault Laguna esté ya en manos del instituto armado. Los agentes ya lo han rematriculado y le han puesto unas placas reservadas -no consta su titular, en caso de ser consultado el archivo de la DGT-, pertenecientes al parque móvil de la Guardia Civil. Eso sí, no lleva las siglas PGC, como las de los coches patrulla. Al tratarse de un coche camuflado, le han asignado una numeración normal, como la de cualquier particular.