Podemos denuncia a la alcaldesa de Guadarrama por ocultarle información

Sí Se Puede Guadarrama ha presentado este miércoles una querella contra la alcaldesa de la localidad, Carmen María Pérez (Agrupación Popular por Guadarrama), por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Los tres concejales de la formación vinculada a Podemos se quejan de que la regidora les oculta información de forma “sistemática”. Pérez asegura facilitar la documentación, aunque reconoce que es “imposible” cumplir con los plazos legales por falta de personal. Ha calificado la demanda de “circo mediático”.

Los ediles de Sí Se Puede explicaron este miércoles en una rueda de prensa los motivos de la denuncia. Su portavoz, Esperanza Gallut, indicó que la continua negación de información les obstaculiza la labor de control y fiscalización al equipo de Gobierno. “Apenas existe diálogo. La alcaldesa ha tenido siempre una actitud hostil con nuestro grupo. Hemos visto a una política autoritaria que ignora el interés general y la transparencia”, aseguró Gallut. Pérez, que cuenta con seis de los 17 ediles que forman la Corporación, ha negado este viernes tal extremo. “No van a encontrar un Ayuntamiento más transparente. Muchas de las cosas que piden ya están colgadas en el Portal de Transparencia”, asevera la regidora.

Gallut destaca que, de los 250 requerimientos efectuados en lo que va de legislatura, 188 no fueron contestados o han sido respondidos fuera de plazo. Se queja de que las respuestas se demoran “entre seis meses y un año” debido a “continuas maniobras dilatorias”. La alcaldesa reconoce que falta personal, algo que “saben” los partidos. “Solo tenemos un auxiliar administrativo. Hay que tener paciencia porque el trabajador no puede dar más de sí”, ha insistido la regidora. En su opinión, la querella es “humo”. “Llevan tres años buscando bolsas de basura que no encuentran”, afirma Pérez. Lo hace días después de que la policía le solicitara contratos que podrían estar vinculados con la Operación Enredadera. Según la alcaldesa, su equipo nunca suscribió servicios con Gespol, la empresa investigada.

“Una actitud caciquil”

La portavoz de Sí Se Puede Guadarrama denuncia que la opacidad afecta a todo tipo de cuestiones, entre ellas anomalías en la contratación de empresas que presentan irregularidades o cuyos convenios con el Ayuntamiento “podrían ser nulos de pleno derecho”. Gallut subraya que la Cámara de Cuentas ha emitido informes de fiscalización criticando la política de contrataciones del Consistorio por “prolongación irregular en la duración de los contratos”. Pérez le ha restado importancia: “Nos dijeron que teníamos que regular ciertos procedimientos y eso es lo que estamos haciendo”. Gallut también la acusa de no tramitar las mociones. La alcaldesa sostiene que lo que pretende Podemos es votar sus competencias en un pleno, algo a lo que no está dispuesta.

Los concejales de Sí Se Puede Guadarrama no presentaron solos la querella. Estuvieron acompañados por varios miembros de Podemos en la región, entre ellos su secretario general, Ramón Espinar, y los diputados María Espinosa y Miguel Ongil. Espinar aseguró que la alcaldesa tiene “una actitud caciquil” que “imposibilita la labor política de la oposición”. En su opinión, esta denuncia es un aviso para todos aquellos alcaldes que rechazan entregar la documentación que le solicitan. “La transparencia es la mejor vacuna contra la corrupción”. Pérez subraya: “Ni Espinar ni nadie me va a dar lecciones de democracia”.