El Orgullo, la verdadera fiesta mayor de Madrid

Las celebraciones del Orgullo se han convertido en la fiesta mayor de Madrid, aunque esa denominación corresponda oficialmente a la del patrón, San Isidro. La fiesta empezó el miércoles, pero este fin de semana las calles del centro se llenan aún más de color, música y fantasía. Cuatro plazas se reparten los escenarios principales del MADO (Madrid Orgullo). Este viernes, en la plaza del Rey y desde las 20.00, sonarán aires aflamencados con las propuestas de Soleá Morente, Niña Lunares o María Pelae, entre otras.

También este viernes a las 20.00 comienza en la Puerta del Sol la gala de elección de Mister Gay, a la que seguirán actuaciones como la de la ex niña prodigio Melody, y de artistas salidos de talent shows, como Natalia, Samuel o Merche. En la plaza de España se junta el cabaré de varios teatros; y en la plaza de Pedro Zerolo hay un homenaje a los festivales de Eurovisión, con Betty Missiego, Micky, Lucía Pérez, Mireia, Báccara y otros artistas que representaron a España en el certamen.

Este sábado, en la plaza de Pedro Zerolo, hay un cartel de Orgullo Latino encabezado por los míticos Locomía, que hace poco perdieron a uno de sus componentes originales. También el sábado, la plaza del Rey acoge un cartel muy femenino y de tendencias mestizas, con Estrogenuinas, Sara Bernardo, Belén Arjona, María Aguado y Cintia Lund, entre otras. El domingo se celebrará allí una de las sugerencias más interesantes del todo el MADO: la unión de una cantautora en lo más alto de la ola, Rozalén, con Road Ramos, todavía a descubrir por el gran público. Dos mujeres de mucho talento con una propuesta de compromiso y actitud. Ruth Lorenzo o La Negri también actúan allí el domingo.

Entre la tarde de este viernes y la de este sábado se celebra en el IFEMA la segunda edición del Festival Río Babel, con Bunbury, Los Auténticos Decadentes, Juanito Makandé y Jenny & The Mexicats hoy viernes; y mañana sábado de The Chrystal Fighters, Bebe o The Cat Empire. Cuesta 45 euros el día y 70 los dos.

León Benavente, Las Odio y Texxcoco hoy viernes, y mañana sábado Loquillo, y Nat Simons, son algunos de los artistas que en Getafe cierran el Festival Cultura Inquieta, entre el polideportivo San Isidro y el Espacio Mercado, con horarios y precios variados. Además, arranca el domingo (21.00, 15 euros) con la elegancia sutil de Rachelle Bentley el primero de los tres conciertos que semanalmente ofrecerá el festival Jazz & Wine en la terraza del teatro Galileo. En activo desde el inicio de los ochenta, Los Secretos se dan un baño de masas esta noche en el WiZink Center (21.30, desde 50 euros), donde el domingo (22.00, 83 euros) actúan los míticos Kiss, reyes del heavy glam y la máscara.

Los clubes de Madrid desafían los grandes eventos anteriores con las hermanas Lucía y Rebeca Jiménez, esta noche (21.00, 15 euros) en el Galileo Galilei; con el combo del guitarrista Arturo Lledó, mañana sábado (21.00, 12 euros) en el Café Berlín; y en el Clamores, hoy viernes, con un tributo a James Brown (23.00, 10 euros), y mañana sábado con el Electric Quartet de Julián Maeso, en su otra faceta alejada del indie.