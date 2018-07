El 13 de diciembre de 1984, en la clínica Santa Elena, próxima a la calle de Wellingtonia, falleció Vicente Aleixandre. En el número 3 de esta vía se instaló en 1927 Aleixandre con sus padres y su hermana Conchita. Muy pronto el poeta castellanizó en toda su correspondencia el nombre de la calle por el de Velintonia y años más tarde, en 1970, la Real Academia Española aceptó la palabra para definir una “especie de secuoya, propia de la Sierra Nevada de California…”. Y es en esa casa donde la poesía se instaló y la hizo suya. Aleixandre escribió aquí casi la totalidad de su obra. Se convirtió en lugar de encuentro y creación para varias generaciones de autores durante 50 años.

En 1977 la Academia Sueca otorgó el Nobel de Literatura a Aleixandre y el Ayuntamiento de Madrid decidió cambiar el nombre de Wellingtonia por el de Vicente Aleixandre, homenaje que el poeta agradeció no sin mostrar su predilección porque la vía se llamase Velintonia. En 1978 tuvo lugar la inauguración oficial de la calle y hoy, 40 años después, otra administración, en este caso la Comunidad de Madrid, plantea un nuevo cambio. En esta ocasión, inicialmente, no se trata de rendir ningún homenaje. Se plantea, no estoy seguro de que con mucho acierto ni aprecio histórico, cambiar el nombre histórico de una estación de metro, Metropolitano, porque al parecer se presta o puede prestarse a confusión con el nombre del estadio del Atlético de Madrid y aquí sí que no caben dudas. Al fútbol lo que es del fútbol.

Estamos convencidos de la deuda que la capital y el conjunto de la Comunidad tienen con Vicente Aleixandre, una deuda que se agranda cada día que pasa sin que las instituciones muevan ni un dedo para proteger su casa, permitiendo además que el deterioro pueda llegar a ser irreversible o que una venta frustre su recuperación y nos avergüence a toda la falta de defensa de nuestro patrimonio cultural. Ya que la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras ha comunicado el cambio de nombre de la estación de Metropolitano, creemos que esta oportunidad debe ser aprovechada para honrar la vida y la obra del poeta.

Los socialistas hemos hecho nuestra la reivindicación de la Asociación de Vecinos de Chamberí El Organillo, y hemos presentado para su aprobación en la Asamblea de Madrid una proposición para que, en el caso de que se decidida definitivamente cambiar el nombre de Metropolitano, está estación pase a denominarse Velintonia o Vicente Aleixandre-Velintonia. Incorporando así por fin a nuestra ciudad el nombre con el que nuestro inolvidable escritor siempre designó a la calle en la que vivió y creó su extraordinaria obra.