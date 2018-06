Anna Gabriel consigue el permiso de residencia en Suiza

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha obtenido el permiso de residencia en Suiza por cinco años. Gabriel, que se fue al país helvético a principios de febrero para evitar comparecer ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, lo tendrá ahora más fácil para conseguir un trabajo. Gabriel está acusada de un delito de desobediencia a raíz del proceso independentista.

Desde que huyó a Suiza, Gabriel, de 42 años, ha esperado este permiso de residencia. Así lo ha explicado su madre, Maribel Sabaté, en una entrevista en la emisora Ona Bages."A ella le ha dado la tranquilidad de optar a puestos de trabajo o presentarse a convocatorias, a las que hasta ahora le era más difícil acceder", ha explicado Sabaté, que visitó a su hija la semana pasada. Durante las últimas semanas el entorno de Gabriel ha organizado actos para recaudar fondos para la subsistencia de la exdiputada de la CUP en Suiza.

Sabaté ha señalado los motivos de Gabriel para huir a Suiza. "No quiero pasar ni un día de mi vida en una prisión con unas reliquias franquistas que te quieren humillar, que te quieren hacer decir lo que no sientes, y no quiero pasar este mal trago", explicó Gabriel, según su madre, que ha añadido que "está bien", que colabora en una ONG y que se prepara para estudiar un doctorado en Ginebra, la capital suiza.