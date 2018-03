Suiza desmiente que haya denegado la entrega de Anna Gabriel a España

En la madrugada de este miércoles, el periódico digital El Español avanzaba una información en la que aseguraba que la justicia suiza había comunicado al Estado español que se negaba a entregar a Anna Gabriel, exdiputada de la CUP y huida al país helvético, al ver "un delito político". La afirmación, que ha resultado ser falsa, se ha encargado de desmentirla la propia Oficina Federal Suiza de Justicia al asegurar que "no ha transmitido ningún tipo de información a las autoridades de España sobre la dirigente independentista", según ha recogido Efe en palabras de Folco Galli, portavoz de la entidad.

La noticia falsa, que también ha sido replicada por otros medios como Diario 16 o Público, fue eliminada por El Español horas más tarde, aunque una simple búsqueda en Google sigue arrojando el titular que daba nombre al ya extinto artículo. Por el momento, el diario dirigido por Pedro J. Ramírez no había rectificado a última hora de la tarde de este miércoles ni publicado ningún tipo de fe de errores al respecto.

Captura de pantalla de la búsqueda en Google sobre la noticia publicada y luego borrada del 'El Español' en relación a Anna Gabriel.

Las autoridades suizas han recordado que no existe en la actualidad una orden de detención internacional contra la exdiputada de la formación nacionalista, "a diferencia de los otros encausados por rebelión y malversación". Anna Gabriel huyó el pasado 20 de febrero plantando al juez Llarena al no acudir a la citación del Tribunal Supremo en la que estaba obligada a comparecer como imputada en la causa contra los dirigentes del procés. Gabriel alegaba, entre otras razones, que "en España no tendría un juicio justo". Y añadía que por eso había buscado otro país en el que pudiera "proteger" sus "derechos".

Por tanto, la dirigente de la CUP continúa en Suiza elaborando su defensa y afirmando "que no ha cometido ningún delito y que su extradición, en caso de que la hubiera, sería ilegal". A Gabriel, el juez Llarena le imputa el delito de desobediencia, pero no el de rebelión como sí ocurre con otros destacados políticos independentistas prófugos de la justicia, como el exconseller de Salud Antonio Comín, entre otros. Además, el Gobierno Federal suizo ya avanzó 48 horas después de que Gabriel se refugiara en territorio helvético que rechazaría su extradición al afirmar "que no es posible extraditar a ciudadanos por razones políticas si no hay violencia".

El juez Llarena, en el auto, hace referencia a la desatención llevada a cabo por Gabriel de las decisiones tomadas por el Supremo: como el registro en el Parlamento catalán de la proposición de Ley de Transitoriedad Nacional de la república catalana o la presentación de la proposición de Ley del Referéndum de Autodeterminación. En la actualidad, sobre la exdiputada no pesa una orden internacional de detención —solo afecta a territorio español— ni se ha dado ningún paso para tramitar su extradición por parte de la justicia española.

Suiza ha dejado este miércoles que no ha comunicado en las últimas horas ninguna decisión que afecte a la política catalana.