Antonio Miró y Mans Concept & Menswear, ganadores de la 22ª edición de la 080

Si en la semana de la moda barcelonesa se han podido ver tantas modelos negras sobre la pasarela es posible que se deba a la labor de André Leon Talley. La presencia del mítico ex editor de la revista Vogue abrió ayer la última jornada de la 080 Barcelona Fashion con la proyección de The Gospel According to André, un documental sobre su particular trayectoria en el mundo de la moda. Figura excéntrica y pionera, usó su influencia para denunciar el racismo y la discriminación que sufrían los afroamericanos en la industria y gracias a su apuesta por la diversidad se introdujo una nueva mirada en la prensa de moda.

Tras el visionado, Talley se personifió cubriéndose con su prenda fetiche: un colorido y amplio caftán. “La moda es mi armadura y lucho en las trincheras con mi ropa”, explicó después. Su imagen te devuelve a la descripción que hacía de él el diseñador Marc Jacobs en el documental: “Lo miras y es grande como la vida misma”. Otros de sus conocidos lo definían como “un hombre negro y alto de los Estados Unidos” o “el Nelson Mandela de la costura”. Sentado frente a la directora de Vogue España, Eugenia de la Torriente, comenzó el coloquio hilando anécdotas sobre su vida que acompañó con el movimiento pausado de un abanico a pesar de la intensidad del aire acondicionado.

Lleva más de 25 años en primera línea de la moda internacional como editor de relevantes publicaciones como Interview, New York Times, W, Women’s Daily y Vogue, tras ser descubierto por la icónica Diana Vreeland. “Vogue es la cumbre de mi carrera”, afirmó, “me enorgullezco de muchas cosas, pero sobre todo de la entrevista que le pude hacer a Michelle Obama gracias a Anna Wintour”. Andy Warhol o Karl Lagerfeld son otros de los nombres con los que se ha codeado a lo largo de una prolífica carrera que “salió de manera natural". Recuerdó su infancia en Carolina del Norte marcada por la segregación racial: "De niño tuve que crear mi propio mundo y lo hice a través de las imágenes de Vogue”, Más tadelante afirmó: “No estoy viviendo el sueño americano porque este sueño es muy duro para los negros". Talley ha llevado su reivindicación a la moda porque cree en una evolución en pro de la diversidad en todos los ámbitos. "Debe haber modelos de tallas grandes, transgénero... La cultura es evolutiva y la moda no es una excepción".

Una edición más el certamen ha reiterado su apuesta por el talento, la creatividad y la excelencia con la entrega de los premios 080 en la que seaprovechó para reconocer la trayectoria de Talley con el Fashion Tribute. El premio que entrega la Generalitat al Diseño Emergente lo ha ganado la firma Mans Concept & Menswear por segunda vez consecutiva, mientras que la mediterránea línea El Mar de Antonio Miró ha sido reconocida como la Mejor Colección 080 Barcelona Fashion. El Premio MODACC a la mejor colección de marcas internacionales lo ha recibido la firma de moda de baño Red Point. La consejera de Empresa y Conocimiento, Ángeles Chacón, ha presidido la ceremonia lanzando este mensaje:”La 080 abre Cataluña al mundo y crea sinergias para el futuro”.

Desfile ayer de Naulover en 080 EFE

Custo Barcelona ha cerrado los desfiles de la 22 edición, aunque la semana de la moda no acaba oficialmente hasta hoy viernes con una jornada dedicada a los estudiantes de las escuelas de moda de la ciudad. A lo largo del día también se han visto las propuestas de moda infantil de Boboli; el viaje hippie de Aubergin; el estilo bohemio y romántico de Ester Ferrando Knitwear; el ocio en las costas del Mediterráneo de Maite by Lola Casademunt; o la colección náutica de Naulover.

Yes, this is me es una colección dirigida a “una mujer que le gusta diferenciarse de las demás y apostar por su individualidad, que se siente segura y quiere expresarlo vistiendose con riesgo e innovacion”, explicó Custo mientras acababa de perfilar los últimos detalles del desfile en el backstage:

“Esta es la primera colección que no incluimos línea de hombre porque se la queríamos dedicar íntegramente a la mujer como un tributo”. Custo Barcelona vuelve a la ciudad para renovar una cita que ya se ha convertido en ineludible, a pesar de que la colección lleva “muchos kilómetros encima”: se presentó en febrero en Nueva York, luego se fue a Madrid y pasó por Chile, Bolivia, Uruguay, Miami, Ibiza y Lanzarote.

Los orígenes de la firma estuvieron muy inspirados en los looks de los surferos californianos, pero ha llovido mucho desde entonces y ahora sus influencias son "hacer algo totalmente nuevo e inclasificable a base de imaginación". La explosión de colores y la utilización de gráficos, sin embargo, continúan siendo los emblemas de la firma. “Desde hace un par de tempordas estamos apostando por el brillo como protagonista del día y no solo para la fiesta y la noche", explicó mientras iba hojeando los diseños llenos de purpurina que colgaban del perchero. “En un mercado dominado por las grandes corporaciones apostamos por la creatividad y la diferenciación. Cada pieza es un discurso muy creativo, innovador y contemporáneo”, añadió, aunque la fusión insólita de materiales y la mezcla de lo técnico con lo artesanal dan suficiente fe de la experimentación a la que llegan sus diseños. Al hablar de sostenibilidad, el diseñador también tiene claro sus objetivos: “La indústria téxtil contamina pero hay grados y nosotros trabajamos con fabricantes respetuosos con los protocolos de polución”. Uno de los pilares sobre los que ha puesto el acento el certamen, junto a la producción local: “Todas las colecciones que presentamos en Nueva York están hechas en Barcelona".