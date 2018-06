Los nuevos nombres de la moda

La pasarela barcelonesa arrancó su tercera jornada renovando, una vez más, su compromiso con los talentos emergentes. Tres nuevos nombres comienzan su debut en la 22 edición de la 080 Barcelona Fashion: Killing Weekend, Z1 y Xevi Fernández, con colecciones que llevan el deporte a la sofisticación y rescatan la figura de Andy Warhol.

Los primeros pasos de la firma de moda independiente Killing Weekend quedan explicados en ‘Orígenes’. La colección se despliega como las páginas de un libro para contar la historia de esfuerzo y superación que han vivido los diseñadores hasta llegar donde están hoy. El negro recorre los tres capítulos en los que se divide el desfile. El lema estampado Your life your way se ha repetido con especial énfasis en la mayoría de los looks. Texturas entrelazadas, grafismos y fotografías ponen el acento sobre un estilo muy urbano que apuesta por la simplicidad. Justo después, ha sido el turno de Z1, una firma con pocos meses de vida fundada por Matteo de Meo y Beatriz Ferrer que se dirigide, como el mismo nombre indica, a la generación ‘Z’ o posmilenial. El título de su primera colección es ‘Negativity’, término que no alude a la negatividad, sino que sitúa los diseños en otra dimensión. El concepto también está inspirado en las tonalidades que van apareciendo durante el proceso del revelado fotográfico: Del negro, las prendas se van degradando hasta el grisáceo y el azulado para acabar en un color reflectante. Los géneros se suprimen a favor de una colección unisex inspirada en el deporte y el streetwear de ciudades alternativas como Londres y Berlín. La funcionalidad, sin prescindir de la elegancia, es lo más importante, aclaran los diseñadores, “siempre preguntamos a los modelos si están cómodos. En muchos desfiles vemos locuras, cosas que no se pueden llevar, que no son comerciales. Entendemos que la moda es arte pero al mismo tiempo puedes hacerla llevable”.

“Todo el mundo debería tener derecho a quince minutos de gloria”, decía Andy Warhol antes de posar su barita de la fama sobre aquellos personajes a los que decidía convertir en “Superstarts”. El diseñador Xevi Fernández convierte esta cita en el lema de su colección, ‘Fifteen Minuts Glory’, para debutar en la 080. Aunque sus diseños ya han recorrido las pasarelas de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, explica que “desfilar aquí me hace más ilusión porque estoy en casa”. La ropa se inspira en la subversiva The Factory de Warhol, que sacudió los cimientos del establishment tradicional y lanzó al estrellato a personalidades como Edie Sedwick, Bob Dylan y Nico. “Warhol no me gusta”, confiesa el diseñador, “más que su figura me interesa The Factory por todo el movimiento contracultural que se creó”. Los característicos globos plateados en forma de nube del artista se han materializado en la pasarela, pero también en la forma de los bolsos de mano que han lucido las modelos. Los tejidos metalizados y las lentejuelas nos trasladan al universo festivo y sesentero que se sucedía entre las emblemáticas paredes forradas de estaño y espejos rotos del también conocido como Silver Factory.

Además de las jóvenes promesas, la jornada contó con la presencia de firmas consolidadas como Antonio Miro, con sede en Barcelona y más de 35 años de trayectoria. Su director creativo, Albert Villagrasa presentaba su colección ‘El Mar’, inspirada en la época luminista de Sorolla. Los paisajes y escenas mediterráneas del pintor es lo que inspira la paleta de colores de las vestimentas. Los tonos pastel, crudos y azules dan como resultado unos diseños frecos, sofisticados y ponibles en los que domina la luz. La mujer viste volúmenes y vestidos vaporosos, mientras que el hombre combina líneas rectas con piezas desestructuradas. “He intentado recuperar el hombre clásico de Miro”, señalaba Villagrasa, que tras 15 años al frente de la firma echa la vista atrás y recuerda sus comienzos: “Ya he llegado más lejos de lo que pensaba, para mi Antonio Miro era una firma inaccesible”.

Volvemos a ver a Escorpion en la 080, esta vez, bajo la dirección creativa de Andrea Martínez, que ha tomado este año el relevo con una colección fiel al legado de la casa. Los conceptos raíz y horizonte forman ‘Reflekto’, una línea que tiene en cuenta el “origen de la firma”, pero con “una mirada hacia el futuro”, explicaba Martínez: “La raíz de escorpion es el punto, pero a la vez nos marcamos el horizonte, que es buscar las tendencias que están en la calle”. A diferencia de la mayoría de marcas, presentan la colección de invierno, “para que el público pueda ver las prendas que en poco tiempo ya estarán en tienda”. Los diseños se dividen en tres ambientes: folk, con una paleta de colores terracota; sofisticado, en blancos y negros; y una vertiente más atrevida que rescata la tendencia del animal print.