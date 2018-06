El Ayuntamiento aplaza el cierre de cuentas por un informe sin firma

La oposición municipal (PSOE, PP y Ciudadanos) rechazó este lunes aprobar las cuentas de 2017 por faltar el informe sobre el estado financiero de la Funeraria. El Ayuntamiento de Madrid remitió a los grupos un "borrador sin firmas", tal y como pudo comprobar EL PAÍS, que todos los partidos consideraron inaceptable. "Las formas son necesarias y en este caso no se cumplen", resumió la concejal socialista Erika Rodríguez. El popular Álvaro González añadió: "Es un hecho inédito".

En la comisión se tenían que debatir los informes relativos a los organismos autónomos, empresas municipales e Ifema. Y después de su anulación, el gobierno local remitió un nuevo documento de la Funeraria con firmas y cuya aprobación se debatirá "más adelante", recalcó el gobierno de Ahora Madrid.

El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García-Castaño, justificó el retraso por la retirada de uno de los informes, que "ha llegado tarde y los grupos de la oposición no han tenido todo el tiempo del mundo para verlo". Sin embargo, los partidos de la oposición subrayaron que su rechazo no tuvo que ver con un retraso en la información recibida, sino en que las cuentas de la Funeraria "no estaba en condiciones", recalcó Miguel Ángel Redondo, edil de Ciudadanos.

"Enésima chapuza"

"Asistimos a la enésima chapuza del gobierno de Carmena. Han querido consolidar las cuentas de 2017 con un informe, borrador de una auditora que no se conoce y sin firmar de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios", denunció el concejal del PP, Álvaro González, quien sostuvo que antes nunca sucedió algo parecido.

La comisión se celebrará a mediados de julio, lo que hará que la cuenta de 2017 pase por el pleno ya en septiembre, según informó el Área de Economía a Europa Press. "Es un formalismo. Ha entrado un informe externo tarde, fuera de plazo. No es más que eso", explicó una portavoz a este diario. La oposición habla de un retraso inesperado, ya que las cuentas de 2017 tenían que haberse aprobado a finales de mayo.