El jurado popular declara culpable al acusado de matar a Martin Verfondern

Con siete votos a favor y dos en contra, el jurado popular compuesto por seis mujeres y tres hombres que ha seguido durante toda esta semana el juicio por el crimen de Santoalla (Petín, Ourense), considera probada la autoría y las circunstancias del homicidio en 2010 de Martin Verfondern. Juan Carlos Rodríguez, discapacitado psíquico leve e hijo menor de la única familia que compartía la aldea con el extranjero y su esposa, es para la mayoría del jurado el autor material del delito y su hermano mayor, Julio, actuó "en solitario" como encubridor al esconder el cuerpo, tal y como él mismo confesó, a más de 18 kilómetros, en el paraje intransitado de As Touzas da Azoreira (municipio de A Veiga). En el veredicto leído a la una de la tarde de este viernes, el jurado, que no alcanzó la unanimidad en varias de las cuestiones que se planteaban y ha necesitado pernoctar en un hotel de la ciudad, se ha mostrado sin embargo favorable en su totalidad a que se pida la concesión del indulto. Julio Rodríguez González, como encubridor probado por unanimidad, queda exento de responsabilidad penal y civil gracias a su condición de familiar cercano.

El jurado ha deliberado desde primera hora de la tarde del jueves, después de concluir la vista oral en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense, y ve probado por unanimidad que la muerte de Martin Verfondern, a punto de cumplir 52 años, se produjo por un "motivo económico", su entrada como comunero del monte que la familia rival no quería compartir. Considera también culpable, esta vez por unanimidad, al presunto homicida de un delito de tenencia ilícita de armas, ya que no contaba con licencia a pesar de pagar la cuota de socio del coto de caza. Además de ser favorable al indulto para Juan Carlos Rodríguez, el jurado popular está de acuerdo con la suspensión de la ejecución de la pena, lo que le permitiría salir de forma inminente de la cárcel. El fiscal del caso, Miguel Ruiz, se ha opuesto a esta posibilidad, mientras que la abogada solicita que el acusado de 51 años, hoy recluso en Pereiro de Aguiar (Ourense) y ahora sin padres, quede al cuidado de alguno de sus hermanos en Petín.

La fiscalía, con la que se mostraron conformes las defensas separadas de los dos acusados en la fase de conclusiones, ha mantenido su petición de condena: 11 años y medio de prisión para el presunto autor de la muerte del vecino holandés; 50.000 euros de indemnización para la viuda en concepto de responsabilidad civil y la orden de no regresar durante 11 años y medio al enclave concreto de Santoalla, donde reside la pareja de Verfondern. Al hermano mayor, Julio Rodríguez, que admitió prender fuego al cadáver y ocultar unas pruebas del delito que no aparecieron hasta 2014, no se le va a imponer ninguna medida.

Sonia Jiménez, abogada de oficio del principal acusado, ha reclamado el cese de la prisión preventiva y el paso a la libertad provisional hasta que el presidente de la Audiencia, Antonio Piña, emita su sentencia. La defensa de Juan Carlos Rodríguez alega que su representado lleva un "tiempo excesivo" en la cárcel, más de tres años y medio, y que "su comportamiento ha sido bueno, además de no tener ningún antecedente penal ni riesgo de fuga". El magistrado que ahora debe dictar el fallo niega esta posibilidad.