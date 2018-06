Los Teatros del Canal miran a la danza en su nueva programación

Con 23 espectáculos de danza, la programación de la temporada 2018-2019 de los Teatros del Canal apuesta de manera decidida por las artes en movimiento. De septiembre a junio próximo, un total de 51 espectáculos (ocho menos que la temporada que termina) recorrerán las tres salas del centro dependiente de la Comunidad de Madrid, que participa como coproductor en 13 de los montajes, tres más que este año. De las 51 funciones —teatro, danza, performance y música— 17 son internacionales y 34 nacionales.

La presentación de la nueva temporada, que cuenta con un presupuesto de 3.600.000 euros, ha corrido a cargo de la directora artística del teatro, Natalia Álvarez Simó, y del consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos. Álvarez Simó acomete la nueva temporada sola al frente del centro, tras la renuncia del otro director, Álex Rigola, en protesta por la intervención policial durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre en Cataluña.

El propio Rigola, que este año presentó en los teatros del Canal dos montajes —Vania y Who is me. Pasolini—, repite con un nuevo montaje de teatro documento: Macho man. También repetirán Angélica Liddell, con el estreno en España de The Scarlet Letter y Rodrigo García con Enciclopedia de fenómenos paranormales. Pippo y Ricardo bajo tutela de la Hermandad Logia Lautaro. Dentro del teatro de texto, el centro escénico abre de nuevo sus puertas a La Joven Compañía, que presentará Barro, primera obra de una tetralogía en torno a la historia de Europa en el siglo XX. La dramaturga Lucía Carballal estrenará La resistencia, una función que será dirigía por Israel Elejalde, cuyo texto surgió de la beca para autores contemporáneos del Teatro Pavón Kamikaze.

Con la mirada puesta en la danza del siglo XX, el Canal traerá al Ballet de la Ópera de Lyon, así como otros grandes nombres del baile como coreógrafa norteamericana afincada en Europa, Meg Stuart, que visitará por primera vez Madrid con su espectáculo Built to Last, un collage articulado alrededor de la Tercera Sinfonía de Beethoven, o el coreógrafo alemán Raimund Hoghe. Dentro del ciclo Miradas, cuyo objetivo es presentar al público varias piezas de un mismo creador, se podrán ver los trabajos de Roger Bernat, Raimund Hoghe y Amalia Fernández.

Como teatro público, Álvarez Simó destacó el apoyo a la creación de nuevos talentos y en las propuestas artísticas de riesgo. “Más allá d ela exhibición, queremos abrir nuestras puertas para trabajar con los creadores, ofreciéndoles tiempo y espacio, acompañándoles para que desde nuestros escenarios compartan sus proyectos con el público”, aseguró la directora.